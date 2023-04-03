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金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

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瓜地馬拉總統：若台在拉美只剩一個邦交國 一定是瓜國

特派記者丘采薇／瓜地馬拉市2日電
蔡英文總統（左）在蒂卡爾國家公園參訪馬雅文化遺跡，與瓜地馬拉總統賈麥岱（右）在一號神廟前合影。（圖：總統府提供）
蔡英文總統（左）在蒂卡爾國家公園參訪馬雅文化遺跡，與瓜地馬拉總統賈麥岱（右）在一號神廟前合影。（圖：總統府提供）

蔡英文總統出訪邦交國瓜地馬拉，1日晚間在當地舉辦答謝宴，感謝瓜國總統賈麥岱全程接待。賈麥岱在晚宴時也再度發表挺台言論表示，「如果中華民國台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉。」賈麥岱也透露他近期即將訪台。

賈麥岱重申瓜地馬拉對台灣最堅定的承諾，瓜地馬拉一定會在國際所有論壇上，成為支持台灣的聲音，讓全世界承認中華民國主權，讓聯合國和所有國家都能認識台灣的價值，「台灣加油，台灣萬歲」。語畢現場響起熱烈掌聲，蔡總統也從座位起身鼓掌致意。

蔡總統在晚宴表示，這次暌違六年再次訪問瓜地馬拉，充分感受到許多進步和改變；瓜地馬拉對歷史古蹟，及對大自然的尊重愛護，依然讓她印象深刻，值得學習，她會將這些寶貴經驗帶回台灣。

賈麥岱致詞時表示，「不久前，有一位拉丁美洲總統跟我說，『你看，台灣友邦愈來愈少』，但我想跟他說，如果中華民國台灣在拉丁美洲只剩下一個邦交國，那一定就是瓜地馬拉」。

賈麥岱也透露他即將訪台，他說，希望這三個禮拜可以趕快過去，可以再跟蔡總統見面；這是瓜地馬拉與台灣團結一心的時刻，也是瓜國對台灣表達感謝的時刻，台灣是唯一一個不論好壞、從來沒有拋棄過瓜國的邦交國。

蔡英文2日在瓜地馬拉展開最後一天行程，一早就與賈麥岱一起視察台灣協助興建的齊瑪德南戈（Chimaltenango）國立醫院。賈麥岱也再度發言挺台，他表示，「我國外交政策的核心，就是支持並承認中華民國台灣主權」，他身為愛好和平的國家執政者，再次呼籲，中國大陸應該盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢，因為不僅散播恐慌，也奪走了台灣人民的幸福。

蔡總統致詞時表示，這幾年來的全球疫情，讓世界各國更深刻體認醫療和公衛系統的重要性。相信醫院啟用之後，能夠成為瓜地馬拉人民健康的重要守護者。 未來台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持、深化各領域的合作。台方也會秉持「踏實外交、互惠互助」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。

●蔡英文抵貝里斯 總督親迎

蔡英文離開瓜地馬拉，在當地時間2日下午4時抵達貝里斯菲利普戈爾德森國際機場之後，由中華民國駐貝里斯大使徐儷文、外貿暨移民部次長Amalia Mai登機迎接，貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）則於機梯前親迎。蔡英文將於晚間舉行僑宴，僑胞也準備盛大歡迎儀式。

中華民國 蔡英文 邦交

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