貝里斯僑宴介紹考察團 蔡英文：有好東西快賣給他們

蔡英文總統出訪中美洲，在當地時間2日下午抵達此行第二個邦交國貝里斯。（記者丘采薇／攝影）

蔡英文總統離開瓜地馬拉，在當地時間2日下午抵達貝里斯，晚上舉行僑宴。她介紹中美洲經貿辦事處籌組的考察團，她說，在瓜地馬拉也遇到考察團，他們是來買東西的，前一站也看過他們，讓她覺得在當地滿有面子的，我們有堅強的採購能力，考察團很雄厚，有好東西趕快賣給他們。

蔡總統表示，她上次來貝里斯是2018年，是第一個任期，那時是當總統的第三年，這次第二任，到明年到期，這時候疫情 告一段落，可以到各處訪問邦交國，有了跟僑民見面的機會，很高興再來貝里斯，看看來自台灣的鄉親。

蔡總統說，貝里斯跟台灣距離遙遠，但大家的心跟台灣很近，這三年面對疫情挑戰，當台灣捐贈口罩 給各個國家的時候，大家也提供防疫 物資，台灣防疫善的循環，大家也是一份子，謝謝大家的努力。這幾年和貝里斯互動愈來愈密切，相信大家努力工作，讓台灣跟貝里斯的邦誼愈來愈緊密，大家貢獻了非常多的力量，非常謝謝大家。

蔡總統指出，駐館同仁、技術團跟替代役，大家站在第一線，執行國際合作計畫，跟貝里斯人民站在一起。上次跟技術團的夥伴見面，深深感受到台灣人為友邦付出的熱情。這次有一個非常有趣的行程，要去了解種羊生產計畫，她很期待，這幾年大家努力有了很深化的成果。

蔡總統說，現場有考察團的朋友，他們是去瓜地馬拉買咖啡，現在來貝里斯買可可和辣椒，他們很雄厚的，有好東西趕快賣給他們，希望台灣跟貝里斯雙邊貿易可以更好，促進台貝經貿交流，希望台灣可以品嘗貝里斯的好滋味。

蔡總統表示，謝謝僑胞朋友一直為台灣發聲，支持台灣國際參與，現在全球疫情趨緩，歡迎大家有空的時候回台灣看看，台灣是世界的台灣，民主自由就是國際共通的語言，是通往世界的關鍵道路，會堅定守護共享價值，為全球區域穩定做出更多的貢獻，希望大家一起繼續努力。