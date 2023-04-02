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馬英九參觀陸企三一重工 為其曾救援台灣水災鼓掌

特派記者賴錦宏／長沙即時報導
馬英九（前排右）送三一重工董事長向文波書籤，書籤上有馬氏家訓：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九（前排右）送三一重工董事長向文波書籤，書籤上有馬氏家訓：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」。（記者賴錦宏/攝影）

中華民國前總統馬英九一行2日下午赴大陸上市公司三一重工參觀，對三一重工得到許多國際第一，感到欽佩。尤其是三一重工董事長向文波提到參與台灣經濟建設，曾救援09年台灣大水災，並參加台北、桃園、新北的市政建設，馬英九鼓掌兩次，並舉起大姆指，謝謝三一重工對台灣的義舉。

三一重工目前是大陸挖掘機、泵機、大型開挖機械的龍頭企業。向文波向馬英九介紹，「三一」的由來，是一流企業，造就一流人才，做出一流貢獻。馬英九問：「三一裡為什麼沒有『一流產品』？」向文波回答：三一有「品質改變世界」這個原則方針，已經是世界第一的產品了。

向文波向馬前總統表示，三一已先後研製出200噸液壓挖掘機、混合動力液壓挖掘機、新一代正流量液壓挖掘機、純電動小型挖掘機等創新性產品。目前，三一已成為全球挖掘機行業無可爭議的領軍企業。

在「協助台灣經濟建設」看板前，向文波表示，三一重工在2009台灣大水災時捐350萬人民幣設備，馬聽了鼓掌兩次，並豎起大姆指，感謝三一的幫助。

在看到三一重工的挖煤機器產量，是全世界第一。馬問：「現在不用人挖嗎？」向文波表示，早就不用人挖，都是機械而且是電腦全程控制。馬說：「那我孤陋寡聞了！」

向文波表示，目前他們有5萬8000名員工，未來要培養十萬工程師，而不是十萬工人。馬問為什麼？向回答稱：因為很多事都已自動化，由AI機器人取代，「我們需要更多的高級工程師，不是生產工人！」

在救援2011年日本福島大地震的看板前，向文波表示，三一用56米泵機冷卻福島電廠，幫助電廠冷凍，做到日本所有機械廠都做不到的事，引起日本人驚訝，同時也受到日本外相的肯定和頒發表揚狀。

馬英九還送馬家家訓的書籤：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」，向文波表示感謝。雙方也互相留下聯絡方式和名片。

前總統馬英九一行2日下午赴大陸上市公司三一重工參觀。（記者賴錦宏/攝影）
前總統馬英九一行2日下午赴大陸上市公司三一重工參觀。（記者賴錦宏/攝影）
當向文波向馬前總統英九介紹，三一重工曾協助台灣經濟建設，救助2009年台灣大水災...
當向文波向馬前總統英九介紹，三一重工曾協助台灣經濟建設，救助2009年台灣大水災。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九 日本 中華民國

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