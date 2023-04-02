馬英九登上陸綜高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

中華民國 前總統馬英九 2日下午赴湖南廣電參訪，除了收看湖南廣電集團報導其返鄉掃墓祭祖畫面外，更和「聲生不息·寶島季」第六集錄製連線，接受主持人何炅的採訪，同時和多位明星一起高歌「月亮代表我的心」。馬英九開心地高聲合唱，連腳也一起打拍子。

湖南廣電首先介紹跟台灣的作家瓊瑤合作，湖南廣電借鑑台灣經驗，提到流星花園和康熙來了。提到台灣藝人參加湖南衛視的綜藝節目等，如周杰倫、張韶涵，還提到歐弟是天天向上主持人。

接著將馬英九的湖南行程剪成短片給馬看。當影片播到馬英九祭祖那段，馬似乎又很感動，眼淚在眼眶中打轉。

接著登場的是目前收視率最高的大陸綜藝節目「聲生不息·寶島季」，主持人何炅和馬英九連線，接著是歌手那英、張信哲，合唱齊豫的成名曲「橄欖樹」。

在那英、張信哲合唱「橄欖樹」後，主持人問馬英九感受，馬向鏡頭大家揮揮手，說「感動不已，無話可說」，他說，歌詞裡有「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，故鄉就在身旁」。

馬英九表示，從小說 長沙話，他說了至少70年，因為媽媽是寧鄉人，爸爸是衡山人，從小說湖南話說到現在。

被問到曾經看過湖南衛視哪個節目？馬英九回答：「這個有點抱歉，我回台灣後會努力看！」希望他們抓住這個機會，好好把現有工作做好，讓兩岸在文化交流上能往前一步。

主持人要求馬英九唱兩句，馬先是一楞，主持人說：「邀請你和歌手一起合唱月亮代表我的心，準備好了嗎？」。後來兩岸明星一起合唱「月亮代表我的心」，馬英九也跟著一起唱，同時還用腳打拍子。

主持人還說「馬先生唱歌很好聽！」馬笑回：「這顯然是誤傳。」

在得知馬英九參加「聲生不息·寶島季」的錄製後，許多大陸網友在微博稱，這下馬英九「真的成為大網紅了」、「他真的是湘潭伢子！」「太好了，一起唱月亮代表我的心，盡在不言中」。

「聲生不息·寶島季」是由芒果TV與湖南衛視推出的音樂文化交流節目，由何炅擔任主持人，阿雅（柳翰雅）擔任串場人，王偉忠擔任金曲分享人。