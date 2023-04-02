我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

馬英九登上陸綜高唱「月亮代表我的心」 被讚唱歌好聽笑答一句話

特派記者賴錦宏／湖南長沙即時報導
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

中華民國前總統馬英九2日下午赴湖南廣電參訪，除了收看湖南廣電集團報導其返鄉掃墓祭祖畫面外，更和「聲生不息·寶島季」第六集錄製連線，接受主持人何炅的採訪，同時和多位明星一起高歌「月亮代表我的心」。馬英九開心地高聲合唱，連腳也一起打拍子。

湖南廣電首先介紹跟台灣的作家瓊瑤合作，湖南廣電借鑑台灣經驗，提到流星花園和康熙來了。提到台灣藝人參加湖南衛視的綜藝節目等，如周杰倫、張韶涵，還提到歐弟是天天向上主持人。

接著將馬英九的湖南行程剪成短片給馬看。當影片播到馬英九祭祖那段，馬似乎又很感動，眼淚在眼眶中打轉。

接著登場的是目前收視率最高的大陸綜藝節目「聲生不息·寶島季」，主持人何炅和馬英九連線，接著是歌手那英、張信哲，合唱齊豫的成名曲「橄欖樹」。

在那英、張信哲合唱「橄欖樹」後，主持人問馬英九感受，馬向鏡頭大家揮揮手，說「感動不已，無話可說」，他說，歌詞裡有「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，故鄉就在身旁」。

馬英九表示，從小說長沙話，他說了至少70年，因為媽媽是寧鄉人，爸爸是衡山人，從小說湖南話說到現在。

被問到曾經看過湖南衛視哪個節目？馬英九回答：「這個有點抱歉，我回台灣後會努力看！」希望他們抓住這個機會，好好把現有工作做好，讓兩岸在文化交流上能往前一步。

主持人要求馬英九唱兩句，馬先是一楞，主持人說：「邀請你和歌手一起合唱月亮代表我的心，準備好了嗎？」。後來兩岸明星一起合唱「月亮代表我的心」，馬英九也跟著一起唱，同時還用腳打拍子。

主持人還說「馬先生唱歌很好聽！」馬笑回：「這顯然是誤傳。」

在得知馬英九參加「聲生不息·寶島季」的錄製後，許多大陸網友在微博稱，這下馬英九「真的成為大網紅了」、「他真的是湘潭伢子！」「太好了，一起唱月亮代表我的心，盡在不言中」。

「聲生不息·寶島季」是由芒果TV與湖南衛視推出的音樂文化交流節目，由何炅擔任主持人，阿雅（柳翰雅）擔任串場人，王偉忠擔任金曲分享人。

「聲生不息·寶島季」節目以台灣的時代金曲為載體，開啟兩岸的音樂文化交流，喚醒觀眾的台灣音樂記憶。節目邀請一批兩岸藝人擔任常駐歌手，一批兩岸青年歌手為觀眾演繹不同年代的台灣金曲。節目設長沙主會場和台灣分會場，兩岸進行歌曲共唱和實時連線。

馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和兩岸眾明星一起高歌...
馬英九前總統一行赴湖南衛視，和「聲生不息·寶島季」連線，同時和兩岸眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統一行赴湖南衛視參觀，該電視台不僅剪輯了他近日掃墓祭祖的影片，也拍出他...
馬英九前總統一行赴湖南衛視參觀，該電視台不僅剪輯了他近日掃墓祭祖的影片，也拍出他和湖南民眾互動的畫面，讓馬十分感動。（記者賴錦宏/攝影）
那英和張信哲等歌手和馬英九一起合唱「月亮代表我的心」。（記者賴錦宏/攝影）
那英和張信哲等歌手和馬英九一起合唱「月亮代表我的心」。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九前總統一行赴湖南衛視「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表...
馬英九前總統一行赴湖南衛視「聲生不息·寶島季」連線，同時和眾明星一起高歌月亮代表我的心。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九 小說 中華民國

上一則

馬英九提都堅持一個中國 知情人士：沒有兩國論或一中一台疑慮

延伸閱讀

馬英九提都堅持一個中國 知情人士：沒有兩國論或一中一台疑慮

馬英九提都堅持一個中國 知情人士：沒有兩國論或一中一台疑慮
馬英九在湖南大學大談憲法：台灣、大陸都是中華民國國土

馬英九在湖南大學大談憲法：台灣、大陸都是中華民國國土
湖南哽咽祭祖 馬英九提兩次當選中華民國總統 「任內兩岸最和平」

湖南哽咽祭祖 馬英九提兩次當選中華民國總統 「任內兩岸最和平」
觀察站／「馬先生來了」 陸輿論反差大

觀察站／「馬先生來了」 陸輿論反差大

熱門新聞

台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
販賣人口到柬埔寨的張惟甄先前走出外交部的模樣。圖／民眾提供

騙1人掙10萬…販售台灣人到柬埔寨 35歲蛇蠍美人判了

2023-03-31 12:53
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體
別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她