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馬英九提都堅持一個中國 知情人士：沒有兩國論或一中一台疑慮

記者程平／台北即時報導
馬英九前總統（首排右三）在湖南大學學生交流後和湖大師生合影。（記者賴錦宏／攝影）
馬英九前總統（首排右三）在湖南大學學生交流後和湖大師生合影。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九2日上午在和湖南大學師生座談致詞時，引用中華民國憲法增修條文及中國大陸「憲法」，強調「兩岸同堅持一中」。知情人士指出，馬前總統是強調兩岸並非兩國，而是依據各自規定，都堅持一個中國原則。而依照中華民國憲法，兩岸關係當然是大陸地區與台灣地區的關係，但最重要的是互不否認，這樣就不會有兩國論或一中一台的疑慮。

知情人士強調，馬前總統不但講中華民國憲法，也提到大陸憲法，還特別引述「台灣是中國不可分割的一部分」，並強調了兩次「一個中國」，堅持一個中國的立場、都是屬於一個中國，對兩岸立場融合的用心不言而喻。

知情人士指出，馬前總統的重點在，根據彼此的憲法與規定，兩岸之間不是兩個國家，這樣自然沒有所謂台獨或戰爭的風險。馬英九也等於是向蔡英文政府喊話，唯有回到中華民國憲法立場，不要再走偏鋒創造中華民國台灣等違背中華民國憲法的擦邊球，兩岸才有真正的和平。

國民黨黨務人士分析，馬英九這幾天在大陸的發言，就是用實際行動在實踐一中各表，證明九二共識是具體可行，可以促進兩岸和平交流的，國民黨應該要認真思考，大方地表達九二共識立場。

中華民國 馬英九 國民黨

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