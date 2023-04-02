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防狂鹿症 台禁輸入美加鹿中藥材

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫／台北2日電
防範狂鹿症
防範狂鹿症

新冠疫情於全球爆發前，美國傳出境內多個州出現「狂鹿症」，如美劇「陰屍路」中無意識梅花鹿，突然失去平衡撞上民眾。衛福部中醫藥司預告禁止輸入美國、加拿大等6國的鹿茸（角）、鹿鞭及鹿角膠，預告14天，最快上半年上路。台灣中藥材商已經改從泰國、印尼、歐洲等國進口鹿中藥材避開疫區。

中醫藥司表示，目前無文獻或證據顯示，人食用相關鹿組織或產品會被感染，但仍有管理的必要。

狂鹿症正式名稱為「鹿慢性消耗病」，狂鹿症與狂牛症都屬於傳染性海綿狀腦病，腦中「普利昂蛋白」（Prion）異常增加，使中樞神經系統衰退，最終使腦組織空洞化，感染狂鹿症的鹿隻，典型症狀是不斷消瘦直到死亡。

全球已知發生狂鹿症的國家有美國、加拿大、南韓、挪威、瑞典及芬蘭。

庫賈氏症專家、高雄長庚神經內科主治醫師陳順勝表示，普利昂蛋白異常增加，於鹿隻身上發生，被稱為狂鹿症，牛身上則是狂牛症，羊隻則稱為羊搔癢症，人類身上發生則稱為庫賈氏症。

陳順勝說，狂牛症傳染途徑主要透過牛肉，狂鹿症傳染風險遠高於狂牛症，染疫鹿肉、排泄物、血液、體液等都可能傳播，且染疫鹿幾乎無症狀，唯有在死前才可能被察覺罹病，曾發生過狂鹿症的國家，其鹿肉基本上都無法外銷。

台灣神經學學會理事長胡朝榮表示，普利昂蛋白病變發生於人類產生庫賈氏症，同樣難以立即察覺，患者多會突然出現失智症狀，當腦波、腦影像檢查異常才會被懷疑，染疫者常潛伏多年，從出現症狀到死亡通常不超過1年。

庫賈氏症分為散發型、醫源型、遺傳型、新型，其中散發型最多，罹病原因大多不明，與飲食有關的為新型庫賈氏症，英國曾爆出有多名案例，台灣未有新型庫賈氏症案例。

疾管署副署長羅一鈞表示，全球尚無人類感染狂鹿症病例，也沒有猿猴感染病例，靈長類僅有松鼠猴在實驗室因人為感染成功，目前認為仍存在物種屏障，鹿慢性消耗病目前列為農委會丙類傳染病，疾管署也會配合防治。

衛福部中醫藥司科長謝采蓓表示，為防範狂鹿症，2019年與農委會合作，將鹿茸、鹿鞭納入系統性查核產品品項。日前農委會強化對輸入鹿組織規定，輸出國須提出該國5年內無狂鹿症案例證明文件，相關產品才能進口。

加拿大 瑞典 失智

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