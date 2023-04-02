陸生交流恢復 上海首批11交換生抵台

陸生赴台交流似乎有逐步恢復跡象。中華歷史傳播協會組織世新大學28名學生於3月31日登陸參與上海杉達學院中華文化研習營，開展為期一周的交流活動。上海杉達學院校長陳以一昨日在開營儀式上透露，上海杉達學院有11名交換生已於3月抵台。據悉，這應是今年首批來自上海的大陸交換生。

上海杉達學院港澳台辦工作人員徐文怡表示，杉達學院這11名陸生是以團組交流學習名義，以「應邀簽注」赴世新大學交流，為期一學期，該校之後還會陸續與逢甲大學、文化大學展開交流。

去年台灣放寬疫情邊境 管制後，陸委會宣布自去年11月7日起調整陸港澳籍人士可依規定申請入境，包括陸籍研修生。另，就讀學位陸生的入境申請程序，台灣也已於去年10月13日恢復。但大陸自2020年4月暫停陸生赴台升讀後，迄今仍未恢復。

據統計，去年第4季僅22人次大陸研修生入境。陸委會今年2月初曾表示，已經有300多位中國大陸各省市同學陸續入境，陸委會也喊話大陸盡速恢復陸生（學位生）來台就學。

最後一批在台陸生目前已經大四，暑假畢業後在台陸生就將清零。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今年稍早曾表示，「島內沒有陸生，責任在誰，一目了然」。

馬曉光指出，大陸學生赴台就讀學位生，是兩岸關係和平發展的產物。民進黨 上台以來，幾乎將兩岸關係和平發展成果破壞殆盡。「台獨濁浪瀰漫台灣校園，使大陸家長和學生望而卻步」。

據了解，以世新大學為例，目前該校學位陸生約有90位，今年迎來約30名研修生與交換生。據悉，兩岸交流最熱絡時期，世新大學一學期就有近500名大陸研修生。對於此次陸生赴台交流，世新大學低調表示不便回應。