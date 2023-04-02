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馬英九錄製湖南衛視「聲生不息‧寶島祭」 饗兩岸歌迷

特派記者賴錦宏／長沙即時報導
馬前總統2日下午到訪湖南廣電「七彩盒子」生產基地，同時參加「聲生不息.寶島祭」的連線錄製。(取材自微博)
馬前總統2日下午到訪湖南廣電「七彩盒子」生產基地，同時參加「聲生不息.寶島祭」的連線錄製。(取材自微博)

馬前總統2日下午將去湖南廣電「七彩盒子」生產基地，同時參加湖南衛視「聲生不息‧寶島祭」的連線錄製。該節目邀請兩岸知名藝人張信哲、那英、楊宗緯、張韶涵等擔任常駐歌手，一批兩岸青年歌手以「飛行」形式參與，為觀眾演繹不同年代的台灣歌曲。

節目設長沙主會場和台灣分會場，串講人阿雅、金曲分享人王偉忠作為台灣分會場嘉賓，與大陸主會場主持人何炅一同開啟寶島「音樂之旅」。馬英九將作為「彩蛋」（特別來賓）為兩岸歌手和兩岸交流加油！

據悉，該節目首期台灣分會場設在日月潭，兩岸進行歌曲共唱和實時連線。節目還設置街採環節，展現兩岸青年對音樂表達、生活娛樂、文藝創作的看法。王偉忠回到他成長的「眷村」，由一碗陽春麵引出歲月往事，講述兩岸同胞的情緣。他說道：「時間會把人分開，距離會把人分開，但很多東西是分不開的。」

「聲生不息·寶島季」第一期播出後收視率不俗，開播首日熱度便升至貓眼綜藝榜第一，多次登上微博熱搜榜，目前在芒果TV的累計播放量也已突破4億。

「聲生不息」系列除了再現經典旋律，也唱響海峽兩岸中華文化共鳴，對於中華民族不同地區的文化交流、情感聯結起到積極推進作用。

有評論指出，這檔節目把老中青三代的兩岸歌手與縱橫全球華人樂壇的台灣流行歌曲放在一起，加上台灣綜藝節目的輕鬆熱鬧，配合絢麗的舞台。這樣的組合不僅在大陸取得收視大捷，在大陸以外的地區也獲得不少關注度，通過音樂促進了兩岸的文化交流和融合。

網友對該節目的評價也普遍正面，認為內容製作很用心，受邀上節目的歌手不僅有實力，也勾起了他們的回憶。「歌很熟悉，很多是伴著長大」「美好的記憶永遠抹不去，那些伴隨一代人成長的好音樂、標誌性歌手也是」「兩岸用音樂交流，以聲會友，動人心弦。」

「聲生不息·寶島季」採取兩地會場在台灣日月潭和大陸演播廳進行實時連線，讓情感的電流無阻。馬英九將在湖南與阿雅、王偉中連線，該節目新增了「聲生不息請回答」特別環節，在形式、字體上原汁原味還原了「康熙來了」中「康熙調查局」的街採模式。

首期節目，就「兩岸90後觀眾最喜愛的影視劇集TOP5」與「兩岸90後觀眾最喜愛的華語流行音樂TOP5」兩個話題在大陸和台北隨機採訪。歌曲方面，大陸觀眾最愛的是「簡單愛」、「知足」、「隱形的翅膀」、「Forever Young」、「Last dance」；台灣觀眾最愛的是「孤勇者」、「我的滑板鞋2016」、「飛鳥和蟬」、「嘉賓」、「想去海邊」。電視劇方面，大陸觀眾喜愛的是「惡作劇之吻」、「想見你」、「流星花園」、「公主小妹」、「微笑百事達」；台灣觀眾喜愛的是「甄嬛傳」、「星漢燦爛」、「琅琊榜」、「大宅門」、「以家人之名」。

節目也讓兩岸觀眾看到了，即使我們身處兩地，接受過不同的教育，面對不同的生活壓力，但對音樂和影視劇的共情感受，差異並不大。王偉忠認為，不管是音樂還是戲劇，都看到了很多社會的變化，一定要多交流，因為我們同文同種。

馬英九 日月潭 教育

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