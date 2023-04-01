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馬英九率28名台灣大學生 赴湖南大學進行兩岸青年交流

特派記者賴錦宏／長沙即時報導
馬英九前總統帶領28名台灣大學生，到湖南大學與師生座談。（記者賴錦宏／攝影）
馬英九前總統帶領28名台灣大學生，到湖南大學與師生座談。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九一行於當地時間2日上午10時30分到湖南大學與師生座談。湖南大學校長段獻忠致詞時表示，湖南大學將努力為兩岸青年學生互學互建提供更多的平台，推動兩岸青年學生攜手並進，共同努力，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

這次參與湖大交流座談會的包括台灣學生28人，湖南大學32人。

段獻忠在學生交流前表示，首先代表湖南大學的全體師生向馬英九先生、向參訪團的各位成員表示熱烈的歡迎。湖南是馬先生的家鄉，昨天馬先生回湘潭祭祖，充分體現了中國人慎終追遠的優良傳統。

段獻忠說，湖南大學與馬先生有很深的淵源，馬先生的不少親友曾經或正在湖南大學工作學習。馬先生帶領台灣師生來到湖南大學，感到十分高興。湖南大學歷史悠久有良好辦學傳統，學校始終堅持和發揚成就人才，傳道濟人，實事求是，經世致用的教育理念，熏陶培育了一大批經世濟民之才。

近年來，湖南大學與台灣社會各界交流廣泛，與台灣各大學輪流舉辦湖湘文化傳統與現代人文精神學術研討會，合作開展儒家文明與中國書院主題研究。去年湖南大學岳麓學院與台灣大學歷史系哲學系聯合舉辦了中國書院學術研究和教授。

段獻忠說，今年6月在湖南大學聯合舉辦第二屆活動，誠摯邀請台灣師生前來參訪，青年是國家的希望，民族的未來，青年是兩岸交流中充滿朝氣的力量，馬先生帶領台灣青年學生前來交流，相約互換交流行動，一定能夠進一步促進兩岸青年學生交流交往，增進兩岸青年學生心靈契合。

段獻忠指出，疫情前，湖南大學每年選派幾十名學生到台灣學習交流，並連續15年邀請台灣師生來校參加湖湘文化夏令營。目前學校有台灣學生65名，他們與大陸的同學一同上課，一起生活，親密無間。非常期待今天大家在接下來的交流中暢所欲言，增進了解，加深友誼。今後湖南大學將努力為兩岸青年學生互學互建提供更多的平台，推動兩岸青年學生攜手並進，共同努力，為實現中華民族偉大復興貢獻青春力量。

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