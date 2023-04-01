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馬英九湖南行 將在兩岸音樂節目「彩蛋」現身

特派記者賴錦宏／長沙即時報導
前總統馬英九2日下午將去湖南廣電「七彩盒子」生產基地，同時參加「聲生不息.寶島祭」的連線錄製。（取材自湖南衛視微博）
前總統馬英九2日下午將去湖南廣電「七彩盒子」生產基地，同時參加「聲生不息.寶島祭」的連線錄製。（取材自湖南衛視微博）

前總統馬英九於當地時間2日下午將去湖南廣電「七彩盒子」生產基地，同時參加「聲生不息.寶島祭」的連線錄製。該節目邀請兩岸知名藝人張信哲、那英、楊宗緯、張韶涵等擔任常駐歌手，一批兩岸青年歌手以「飛行」形式參與，為觀眾演繹不同年代的台灣歌曲。節目設長沙主會場和台灣分會場，串講人阿雅、金曲分享人王偉忠作為台灣分會場嘉賓，與大陸主會場主持人何炅一同開啟寶島「音樂之旅」。馬英九將作為「彩蛋」（特別來賓）為兩岸歌手和兩岸交流加油。

據悉，該節目首期台灣分會場設在日月潭，兩岸進行歌曲共唱和實時連線。節目還設置街採環節，展現兩岸青年對音樂表達、生活娛樂、文藝創作的看法。王偉忠回到他成長的「眷村」，由一碗陽春麵引出歲月往事，講述兩岸同胞的情緣。他說道：「時間會把人分開，距離會把人分開，但很多東西是分不開的。」

《聲生不息·寶島季》第一期播出後收視率不俗，開播首日熱度便升至貓眼綜藝榜第一，多次登上微博熱搜榜，目前在芒果TV的累計播放量也已突破4億。

《聲生不息》系列除了再現經典旋律，也唱響海峽兩岸中華文化共鳴，對於中華民族不同地區的文化交流、情感聯結起到積極推進作用。

《聲生不息·寶島季》採取兩地會場在台灣日月潭和大陸演播廳進行實時連線，讓情感的電流無阻。馬英九將在湖南與阿雅、王偉中連線，該節目新增了「聲生不息請回答」特別環節，在形式、字體上原汁原味還原了《康熙來了》中「康熙調查局」的街採模式。

首期節目，就「兩岸90後觀眾最喜愛的影視劇集TOP5」與「兩岸90後觀眾最喜愛的華語流行音樂TOP5」兩個話題在大陸和台北隨機採訪。歌曲方面，大陸觀眾最愛的是《簡單愛》、《知足》、《隱形的翅膀》、《Forever Young》、《Last dance》；台灣觀眾最愛的是《孤勇者》、《我的滑板鞋2016》、《飛鳥和蟬》、《嘉賓》、《想去海邊》。電視劇方面，大陸觀眾喜愛的是《惡作劇之吻》、《想見你》、《流星花園》、《公主小妹》、《微笑百事達》；台灣觀眾喜愛的是《甄嬛傳》、《星漢燦爛》、《琅琊榜》、《大宅門》、《以家人之名》。

王偉忠認為，不管是音樂還是戲劇，都看到了很多社會的變化，一定要多交流，因為我們同文同種。

馬英九 日月潭 微博

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