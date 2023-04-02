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蔡英文登馬雅神廟 「我體能還不錯」

特派記者丘采薇／瓜地馬拉報導
蔡英文總統登上馬雅古城2號神廟。（記者丘采薇／攝影）
蔡英文總統登上馬雅古城2號神廟。（記者丘采薇／攝影）

蔡英文總統在邦交國瓜地馬拉展開第二天行程，當地時間1日前往蒂卡爾（Tikal）國家公園參訪馬雅文化遺跡，登上約38公尺高的2號神廟，笑笑稱「我的體能還不錯」。

蔡總統及瓜國總統賈麥岱等人在1號神廟及2號神廟之間的中央廣場欣賞還原馬雅時代的數項表演，包括點燃篝火及馬雅傳統球賽、侍女舞等。

隨後蔡總統在總統府秘書長林佳龍、布卡羅及立委陳明文、陳歐珀、邱臣遠陪同下，登上約38公尺高的2號神廟（面具神廟），並在神廟上向眾人揮手。

蔡總統走下2號神廟之後，和賈麥岱一起接受媒體訪問。被問神廟上風景如何？蔡總統說，非常遼闊，真的很棒，「很歡迎國人來這裡走走看看，認識我們的友邦，還有友邦歷史跟文化。」

隨後媒體問，知道這裡是星際大戰拍攝景點嗎？蔡總統用驚訝語氣說，「真的嗎，我不知道。」

被問到走上去會不會累，蔡總統說，「有點喘，但走到上面以後就沒什麼。」媒體又問是否跟平常有跑跑步機有關係？蔡總統說，「怎麼又提跑步機，我的體能還算不錯，我要上去之前，賈麥岱還跟我說加油。」賈麥岱也當場用中文說了一句「加油」。

媒體也問，馬雅文明已經有3000年歷史，來到這裡是否有希望邦誼永固的意義？蔡總統說，當然是希望邦誼永固，3000年也不為過。賈麥岱接著說，確實是這樣。

邦交 蔡英文

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