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贈勳蔡英文 瓜國總統：台灣是唯一真正的中國

特派記者丘采薇／瓜地馬拉報導
蔡英文總統(左)出訪中美洲邦交國瓜地馬拉，3月31日晚間出席瓜國總統賈麥岱國宴，並接受象徵區域整合卓越的「五火山大十字勳章」。(圖：總統府提供)
蔡英文總統(左)出訪中美洲邦交國瓜地馬拉，3月31日晚間出席瓜國總統賈麥岱國宴，並接受象徵區域整合卓越的「五火山大十字勳章」。(圖：總統府提供)

蔡英文總統出訪3月30日抵達友邦瓜地馬拉，瓜國總統賈麥岱表示，瓜地馬拉與台灣的邦誼堅不可破，賈麥岱更強調，台灣是「唯一且真正的、對我們來說的中國」。

大陸外交部日前要求瓜國「認清大勢，早日做出正確選擇」，賈麥岱強調，在世界局勢動盪的今天，透過蔡總統這次來訪，向全世界傳達團結、互助合作與希望的訊息，台灣與瓜國是策略夥伴關係，在非常友好的氣氛下，進行真誠且坦白的意見交流。

賈麥岱表示，瓜地馬拉與台灣的邦誼堅不可破。瓜國作為崇尚和平的國家，再次表達堅定立場，在各個雙邊及多邊國際領域，呼籲推動台海和平，支持尊重台灣主權及領土完整。

蔡總統則表示，去年當北京對台灣進行軍演，瓜地馬拉在第一時間挺身而出，為台灣仗義執言。在各個國際場合，賈麥岱也透過致函、發言等多種方式，支持台灣的國際參與。蔡總統引用賈麥岱的話強調，「所謂友誼，就是不離不棄，同甘共苦。」

蔡總統訪問瓜地馬拉，見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」，隨後在國立文化宮舉行隆重儀式，演奏兩國國歌，賈麥岱也陪同蔡總統閱兵。

蔡英文3月31日晚出席瓜國國宴，並接受象徵區域整合卓越的「五火山大十字勳章」。蔡總統表示，這個勳章意義非凡，不僅是她個人的殊榮，更彰顯出台灣和中美洲國家之間的友好情誼。

國宴開始前，蔡總統接受賈麥岱頒贈象徵對區域整合具卓越功績之國家元首級「五火山大十字勳章」，隨後致詞時表示，非常榮幸接受賈麥岱頒贈五火山勳章。多年來，台灣積極參與中美洲統合體（SICA），也透過中美洲銀行（CABEI），推動各項合作計畫，協助區域國家的發展，為彼此人民的福祉而努力。 未來，台灣會和瓜地馬拉繼續攜手合作，深化兩國關係，也為區域及國際社會的繁榮做出更多貢獻。

包括瓜地馬拉國會議長李薇拉（Shirley Joanna Rivera Zaldaña）、外交部長步卡羅（Mario Búcaro）、總統府秘書長林佳龍、副秘書長張惇涵、外交部長吳釗燮、僑務委員會委員長徐佳青、立法委員陳歐珀、陳明文、邱臣遠、駐瓜國大使曹立傑等都共同參與國宴。

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