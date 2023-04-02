祭拜南嶽忠烈祠抗日烈士 馬前主席獻花

馬英九前總統1日下午赴衡山南嶽忠烈祠祭拜抗日戰爭時多次重大戰役陣亡的將士靈位。(記者賴錦宏╱攝影)

馬英九 前總統1日下午赴衡山南嶽忠烈祠祭拜，這裡供奉的是抗日戰爭時多次重大戰役死亡的烈士靈位，馬送的兩花籃上寫著「抗戰英烈浩氣長存」，落款則為中國國民黨前主席馬英九及團員全體敬獻。這裡是中華民國 政府在大陸最後一次春祭大典的場所，馬英九前總統前往祭祀，意義深重。

南嶽忠烈祠依山而建，坐西北望東南，總面積約1.4萬平方米。建築布局仿照了南京中山陵的形制，在中軸線上依次有牌坊、紀念塔、紀念堂和享堂等，全長240米。祠內的所有建築均用花崗石或漢白玉砌成。

馬英九一行人在講解人員的陪同下，拾階而上，一共有276階石弟，9層平台，平台上書「民族忠烈千古」六大字。

馬英九在紀念館前，行三鞠躬禮，同時獻花、默哀、再鞠躬。再到最上一層的「享堂」，參觀當時國民政府名人提寫的石刻。包括孫科、居正、戴季陶、陳立夫、戴傳賢、于右任、何應欽、白崇禧等。

當走到第9戰區司令、前湖南省政府主席薛岳題字的石碑，馬前總統還問及三次長沙會戰的相關問題，解說人員詳細地把過程告訴馬總統。

該祠供奉的包括：抗日陣亡將士總神位、第19集團軍、第3戰區、第1戰區、第9戰區包括三次長沙會戰、贛東會戰、高安戰役、上高會戰等陣亡將士靈位。1943年落成時，第一批入祀者包括當時已經陣亡的張自忠、郝夢齡、佟麟閣、趙登禹等38位國民革命軍將領。

其實，現在的南嶽忠烈祠是重修的。由於中共 建政後，南嶽忠烈祠嚴重被毀壞，總計100餘處忠烈祠及烈士公墓題刻被鑿毀。文化大革命期間，紅衛兵又對忠烈祠進行破壞，蔣介石題詞「忠烈祠」的祠額也被砸下，還毀掉烈士公墓。

一度被紅衛兵砸下，被農民拿去當豬圈墊石的蔣中正題寫的匾額，「忠烈祠」金匾經修繕後又掛回原位。(記者賴錦宏╱攝影)

80年代後，伴隨著兩岸關係好轉，越來越多的海外遊客來到忠烈祠祭祀。湖南省有關領導多次指示南嶽管理局修復忠烈祠。1982年初，文革時被砸下的蔣介石題詞「忠烈祠」匾額，自農民的豬圈墊石中找出來，修繕後掛回忠烈祠享堂大門上方。1983年10月，南嶽忠烈祠被湖南省人民政府列省級文物保護單位，搶救性的小規模修復工作隨即展開。1992年6月，在大陸有關部門的指示下，南嶽文物管理所接管了南嶽忠烈祠。