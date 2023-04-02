湖南哽咽祭祖 馬英九提兩次當選中華民國總統 「任內兩岸最和平」

前總統馬英九1日上午返回湘潭茶恩寺鎮雙陽村祭祖，他在誦讀祭文和受訪時不時拭淚。（新華社）

前總統馬英九 此次大陸行最重要的行程終於完成。1日上午10時許，馬英九家族一行抵達湖南湘潭茶恩寺鎮雙陽村祭祖，在誦讀祭文和受訪時，馬英九幾度哽咽並不時拭淚。馬英九告慰先祖，他兩次當選中華民國 總統，任內成為台灣與大陸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。

馬家祖墓位於湖南省湘潭縣茶恩寺鎮雙陽村的一片水田間，建於1928年，安葬著馬英九的祖父馬立安，漢白玉墓碑上刻著「顯考馬公大基老大人之墓」。

祭祖時，馬英九與四位姊妹等家人肅立於墓前，儀式遵循當地世代承襲的習俗，鳴炮之後，馬英九和家人行三上香禮。馬英九敬獻鮮花、果品後，以長沙話誦讀祭文，其間數度哽咽落淚。

馬英九在祭文中提及，他在2008年跟2012年，兩次當選中華民國總統，8年任內積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」的大戰略，讓這個8年成為台灣與大陸隔海分治70年來，最和平繁榮的階段。

在完成祭祖後受訪時，馬英九表示，他祖父1927年就過世了，當時父親才7歲，他心心念念就是希望能回來祭祖。他說：「『慎終追遠，民德歸厚矣』，這是我們中國人道德教育 非常重要的一部分，今天他看到祖父的墳，內心非常感動。」

隨後馬英九前往白石鎮「寺門前義渡」參訪，這是其祖父馬立安曾參與募款修建的義渡。馬英九被引導至講述修建義渡的「書善亭」亭子和碑文時，附近聚集不少當地的民眾高喊「歡迎馬先生」、「歡迎馬先生回鄉」，馬英九則用長沙話回應「湘潭伢子(小孩)回來了」、「希望你們來台灣」。

對於馬英九返鄉祭祖受到鄉親熱烈的歡迎，湖南省委書記沈曉明昨晚與馬英九會晤時說，他已成為不折不扣的「網紅」。

沈曉明並稱，往常「清明時節雨紛紛」，但1日當天卻陽光普照，可見馬英九的祭祖之行「老天也支持」。