觀察站／「馬先生來了」 陸輿論反差大
前總統馬英九赴中國大陸祭祖並帶領台灣學生與大陸學生交流，在大陸所到之處，可謂掀起陣陣旋風，但若更深入了解，大陸輿論究竟如何看待和「反思」馬英九的大陸行，其實觀點並非單一，也反映出兩岸關係複雜的一面。
馬英九赴大陸祭祖、參訪和交流，兩岸關注的重點大不相同。由於馬英九「前總統」身分，台灣最關注的是他如何適時表述中華民國客觀存在及其身為卸任元首的身分。就這一點，馬英九該說的話都說了，甚至當著江蘇省委書記信長星面前，公開提到「總統任內」的兩岸政績。
至於大陸方面的態度，儘管國台辦在馬英九啟程前一周發表聲明，「大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流」，並指「願意為馬英九先生來訪提供必要協助」，但從大陸輿論的反應，包括一般網友和媒體評論的內容，就顯得較為複雜。
例如在官媒「觀察者網」刊出國台辦表態歡迎馬英九來訪的新聞下方，即可見到各種觀點，一位上海網友留言，「馬英九來大陸，不管是以什麼名義，懷著什麼目的，自然持歡迎態度，但不必抱有什麼太大期望」。他認為，馬英九在「台灣地區領導人」位子上，沒做出多少對「統一」有利的事情，現在就更不用指望太多。
這類「反思」馬英九任內兩岸作為的文章，在「熱門評論」區中還有不少，這些留言至今仍留在網站上，並未被刪除。這樣的「意見」，與在大街上「熱情迎接」馬英九的大陸民眾，形成了一定的反差。
有趣的是，在馬英九抵達大陸的隔天，具官方背景的微信公眾號「阜成門六號院」發表題為「請善意看待馬英九及其大陸之行」長篇文章，似乎有意「導正」大陸輿論對馬英九登陸的看法，而前述的「觀察者網」也全文照登此文。
「阜成門六號院」文章指出，馬英九2008年當選後，的確為兩岸關係做了非常多的好事，盡其所能打開了兩岸互通有無的大門。「他希望通過建立一個多層面的兩岸互動機制，為未來統一創造條件，也可謂用心良苦。」
文章最後說，維持台海和平仍是兩岸之間彼此的最優選擇，「馬英九先生來了，這是好事」；雖然兩岸和平的希望在漸漸減少，但我們仍要創造新共識、抓住新機遇，推動歷史向另一方向發展。
向來在兩岸立場上傾向北京的港媒「香港01」刊出評論，認為馬英九作為第一位「中華民國卸任元首」踏上大陸交流訪問，確實具有強烈歷史意義，惟馬前往大陸訪問一則無法影響中美關係，二則也難破兩岸關係的結構性根本因素。直言馬英九此行可創造兩岸和平效果，但在結構因素的約制下，是否能減少兩岸緊張，當屬另一篇章。
由此可見，馬英九赴陸引發大陸官方、民間甚至香港媒體關注討論，反思角度不一而足。但在各種多元意見中，或許北京也可思考，何以台灣方面最關注馬英九如何表述中華民國？又為何馬英九要在與國台辦主任宋濤會面時，提及「原汁原味」的九二共識？講求「實事求是」的中共當局，不難理解其中道理。
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