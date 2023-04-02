觀察站／「馬先生來了」 陸輿論反差大

圖為馬英九1日在南嶽忠烈祠享堂，參觀中華民國政府各名人為忠烈祠提寫的石刻。(記者賴錦宏╱攝影)

前總統馬英九 赴中國大陸祭祖並帶領台灣學生與大陸學生交流，在大陸所到之處，可謂掀起陣陣旋風，但若更深入了解，大陸輿論究竟如何看待和「反思」馬英九的大陸行，其實觀點並非單一，也反映出兩岸關係複雜的一面。

馬英九赴大陸祭祖、參訪和交流，兩岸關注的重點大不相同。由於馬英九「前總統」身分，台灣最關注的是他如何適時表述中華民國 客觀存在及其身為卸任元首的身分。就這一點，馬英九該說的話都說了，甚至當著江蘇省委書記信長星面前，公開提到「總統任內」的兩岸政績。

至於大陸方面的態度，儘管國台辦在馬英九啟程前一周發表聲明，「大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流」，並指「願意為馬英九先生來訪提供必要協助」，但從大陸輿論的反應，包括一般網友和媒體評論的內容，就顯得較為複雜。

例如在官媒「觀察者網」刊出國台辦表態歡迎馬英九來訪的新聞下方，即可見到各種觀點，一位上海網友留言，「馬英九來大陸，不管是以什麼名義，懷著什麼目的，自然持歡迎態度，但不必抱有什麼太大期望」。他認為，馬英九在「台灣地區領導人」位子上，沒做出多少對「統一」有利的事情，現在就更不用指望太多。

這類「反思」馬英九任內兩岸作為的文章，在「熱門評論」區中還有不少，這些留言至今仍留在網站上，並未被刪除。這樣的「意見」，與在大街上「熱情迎接」馬英九的大陸民眾，形成了一定的反差。

有趣的是，在馬英九抵達大陸的隔天，具官方背景的微信公眾號「阜成門六號院」發表題為「請善意看待馬英九及其大陸之行」長篇文章，似乎有意「導正」大陸輿論對馬英九登陸的看法，而前述的「觀察者網」也全文照登此文。

「阜成門六號院」文章指出，馬英九2008年當選後，的確為兩岸關係做了非常多的好事，盡其所能打開了兩岸互通有無的大門。「他希望通過建立一個多層面的兩岸互動機制，為未來統一創造條件，也可謂用心良苦。」

文章最後說，維持台海和平仍是兩岸之間彼此的最優選擇，「馬英九先生來了，這是好事」；雖然兩岸和平的希望在漸漸減少，但我們仍要創造新共識、抓住新機遇，推動歷史向另一方向發展。

向來在兩岸立場上傾向北京 的港媒「香港01」刊出評論，認為馬英九作為第一位「中華民國卸任元首」踏上大陸交流訪問，確實具有強烈歷史意義，惟馬前往大陸訪問一則無法影響中美關係，二則也難破兩岸關係的結構性根本因素。直言馬英九此行可創造兩岸和平效果，但在結構因素的約制下，是否能減少兩岸緊張，當屬另一篇章。

由此可見，馬英九赴陸引發大陸官方、民間甚至香港媒體關注討論，反思角度不一而足。但在各種多元意見中，或許北京也可思考，何以台灣方面最關注馬英九如何表述中華民國？又為何馬英九要在與國台辦主任宋濤會面時，提及「原汁原味」的九二共識？講求「實事求是」的中共當局，不難理解其中道理。