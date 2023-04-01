馬英九回鄉祭祖 湖南省委書記稱他已成「不折不扣的網紅」

湖南省委書記沈曉明1日晚會晤馬英九。（記者賴錦宏/攝影）

湖南省委書記沈曉明1日晚會晤中華民國 前總統馬英九 時指出，馬英九回湖南祭祖，已成為不折不扣的「網紅」，說充分說明了中華傳統文化是兩岸同胞共同的精神家園，是共同的價值追求。「因此，馬先生此次祭祖之旅，一定受到兩岸同胞共同支持」。

沈曉明並稱，往常「清明時節雨紛紛」，可1日是陽光普照，可見馬英九的祭祖之行「老天也支持」。

沈曉明表示，他和省長毛偉明兩人，代表湖南省委省政府和7,000萬湖南的父老鄉親歡迎馬英九「回家」。他發現馬英九能講流利的長沙話，「這給我和省長兩個人很大壓力，因為我們兩個人都不會長沙話」。

他表示，湖南積極支持青年和青年之間的交往。他對「大九學堂」的學子說，他們在湖南大學見到的朋友，可能會成為一輩子都有聯絡的好朋友。希望台灣年輕學子都喜歡湖南、都喜歡上長沙，也希望能有更多台灣年輕人到湖南來學習、就業 、創業。

談及台湘互動密切，沈曉明表示，他深切的了解到這與馬英九當年積極的推動是密不可分的。沈曉明稱，馬英九多年來堅持「九二共識」，為推動兩岸關係和平發展、深化兩岸交流作出了重大的貢獻，他對此深表敬佩。

馬英九則表示，沈曉明12年前在上海服務的時候，就曾到過台灣，今天在此會面，彼此有一種熟悉感。他表示，1日上午他到了湘潭祭祖，心中感慨很深。他此次能夠來到大陸、回湖南老家祭祖，看看祖父母、父母當年的足跡，對其個人意義重大，中華文化講究「慎終追遠，民德歸厚矣」。