我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

黑白集╱蔡英文訪美 退讓未踩紅線

黑白集
中華民國總統蔡英文3月31日抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，瓜國外長步卡羅陪同蔡英文走紅地毯、接受禮兵致敬。（路透）
中華民國總統蔡英文3月31日抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，瓜國外長步卡羅陪同蔡英文走紅地毯、接受禮兵致敬。（路透）

蔡總統過境美國似未如預期順利，行程安排迭有更動。拜登政府刻意強調蔡英文是「過境」，且為「私人行程」；過境簡報臨時延後，應與行程內容變動有關。蔡英文在哈德遜研究所的演說，原預計參與對談的前國務卿龐培歐並未現身，亦可見一斑。

美國的態度變化，主要受兩個因素影響：一是拜登政府希望改善美中關係，不願事態因蔡英文過境而惡化；二是美國的內部政治因素，拜登正要尋求連任，不希望共和黨煽起反中大火而從中取利。

從蔡英文原先外傳的行程看，她幾場主要大戲，包括與龐培歐對談，以及和眾院議長麥卡錫晤談，都是「共和黨」人士，顯得相當奇怪，包括最近蔡總統贈勳的歐布萊恩，也是川普時代的國安顧問。台灣民眾也許不太在乎這些大咖的政黨屬性，但對拜登政府而言，蔡英文的過境秀如果都讓共和黨收割「反中」戰果，必然不利於民主黨選情，當然要予以阻止。

因此，在美國政府的限制下，我們也看到蔡總統的一些退讓與「節制」。例如，共和黨想誘惑她前往華府，但蔡英文未踩紅線，而讓總部設在華府的哈德遜研究所把演講活動搬到紐約舉行，龐培歐未出席可能也是妥協之一。馬英九訪陸說「客隨主便」，蔡英文也是如此。

最後的考驗，就看與麥卡錫的加州會晤將如何。

蔡英文 拜登 共和黨

上一則

彭博：台灣珍奶正在征服美國 全美到處可見

下一則

時隔3年 台北、杭州4/1恢復直航

延伸閱讀

拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴

拜登4個「不評論」 回應川普遭刑事起訴
蔡英文飛抵瓜地馬拉訪問 參加元首會談簽協議接受贈勳

蔡英文飛抵瓜地馬拉訪問 參加元首會談簽協議接受贈勳
國會眾院少數黨領袖傑佛瑞在紐約會見蔡英文

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞在紐約會見蔡英文
蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中

蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事