黑白集╱蔡英文訪美 退讓未踩紅線

中華民國總統蔡英文3月31日抵友邦瓜地馬拉進行國是訪問，瓜國外長步卡羅陪同蔡英文走紅地毯、接受禮兵致敬。（路透）

蔡總統過境美國似未如預期順利，行程安排迭有更動。拜登 政府刻意強調蔡英文 是「過境」，且為「私人行程」；過境簡報臨時延後，應與行程內容變動有關。蔡英文在哈德遜研究所的演說，原預計參與對談的前國務卿龐培歐並未現身，亦可見一斑。

美國的態度變化，主要受兩個因素影響：一是拜登政府希望改善美中關係，不願事態因蔡英文過境而惡化；二是美國的內部政治因素，拜登正要尋求連任，不希望共和黨 煽起反中大火而從中取利。

從蔡英文原先外傳的行程看，她幾場主要大戲，包括與龐培歐對談，以及和眾院議長麥卡錫晤談，都是「共和黨」人士，顯得相當奇怪，包括最近蔡總統贈勳的歐布萊恩，也是川普時代的國安顧問。台灣民眾也許不太在乎這些大咖的政黨屬性，但對拜登政府而言，蔡英文的過境秀如果都讓共和黨收割「反中」戰果，必然不利於民主黨選情，當然要予以阻止。

因此，在美國政府的限制下，我們也看到蔡總統的一些退讓與「節制」。例如，共和黨想誘惑她前往華府，但蔡英文未踩紅線，而讓總部設在華府的哈德遜研究所把演講活動搬到紐約舉行，龐培歐未出席可能也是妥協之一。馬英九訪陸說「客隨主便」，蔡英文也是如此。

最後的考驗，就看與麥卡錫的加州會晤將如何。