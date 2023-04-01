華爾街日報：蔡英文低調訪美 與馬英九訪中成對比

中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨／攝影)

「華爾街 日報」報導，蔡英文 總統正進行多年來最受矚目的台灣領導人訪美行程，過境紐約期間大致上遠離公眾視線，與訪問中國大陸的前總統馬英九 受到迎接形成對比。

中央社引述「華爾街日報」指出，當前台海緊張關係升高，許多人擔心兩岸未來恐發生武裝衝突之際，蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約。這是她自2019年年中以來首度出訪。

根據美國與中國的外交約定，台灣領導人對美國的任何訪問必須低調。蔡總統過境紐約兩晚是在審慎氛圍下進行，就連待她的哈德遜研究所，邀請函上都沒印她的名字和活動地點，而是用「一位非常特別的嘉賓」帶過。

另一方面，前立委郭正亮在節目「風向龍鳳配」中表示，馬英九此行以「和平避戰」為主要使命，馬英九該做的、該做的，都做了；馬英九在訪陸行程中，先是自稱是「前總統」，在與國台辦主任宋濤會面時，宋濤代習近平傳達「兩岸同胞一家親」。學者賴岳謙說，這代表「兩邊關係正式程度拉到一定的高度」，郭正亮說，馬英九這趟主要使命是「和平避戰」，他已經把所有該做該講的都表現出來，他已經是在中國大陸允許的框架內做到最大。

主持人唐湘龍則分析，馬英九到中國大陸、蔡英文去美國，都是「認祖（主）歸宗」，馬英九是「低規但高調」，沒有黑頭車、搭大眾運輸，但他所說所做成為焦點；蔡英文是「高規但低調」，盡可能有禮遇，「打扮成台灣總統」，應注意的是「她沒有做什麼、她沒有說什麼」。