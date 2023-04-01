我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

馬英九回湘潭祭祖 村民稱他祖父是大善人

記者黃國樑／台北1日電
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)
馬英九祖父馬立安之墓，上有馬英九名字(圓圈處)。(取材自澎湃新聞)

前總統馬英九一行抵達湖南長沙，1日前往父祖輩曾經世居的湖南湘潭祭祖。澎湃新聞已先一步到了湘潭縣實地探訪並搶先做了報導。報導中說，馬家祖墳和祖居所在的湘潭縣茶恩寺鎮和白石鎮，父老鄉親們正在為馬英九回鄉做準備。

湖南當地媒體之前報導，馬英九的爺爺馬立安是「大」字輩、馬英九的父親是「人」字輩，馬英九的「英」字輩是湖田馬氏第22代。馬英九的爺爺名「大基」，號「立安」，父親名「人初」，號「鶴凌」。

報導說，馬立安墓前不時有村民過來圍觀。有年紀較輕的村民問碑上有馬英九的名字嗎？有年長者回道，「有啊，怎麼沒有。」一位六、七十歲的老人說，「我和馬英九都是英字輩。」多名馬姓村民都記得，幾年前馬英九的姊姊曾回來祭祖。一位馬姓老太回憶，「有一年湘江漲水，把那一塊都淹了，他們穿著長雨靴『掛山』（湖南當地上墳掃墓的一種說法）。」

澎湃新聞報導，馬英九親表哥劉肇禮一直在湘潭，是個老中醫，現在還在對河易俗河開診所。當地村民說，「他爺爺我們一直都記得，馬大善人。」村民說，他爺爺是個好人，以前辦過鍋廠、米廠，有很多產業，對鄉親們都很好。」

報導說，2008年，鄉民們將自清咸豐年間以來捐資修建義渡的幾塊碑文拼在一起，蓋一個亭子加以保護，題名「書善亭」。馬英九祖父馬立安的名字出現在宣統二年的「義渡加捐」的碑裡。

湖南當地媒體報導稱，馬立安的治家家訓是：「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」。馬英九將這副對聯掛在辦公室。

馬英九祖居地在寺門前義渡不遠處。義渡即免費過河的意思。(取材自澎湃新聞)
馬英九祖居地在寺門前義渡不遠處。義渡即免費過河的意思。(取材自澎湃新聞)

馬英九

上一則

訪美有望？ 侯友宜：永遠心繫中華民國 為人民做最大貢獻

下一則

1.3萬噸強酸倒河裡 3公里溪床「一隻魚都沒了」

延伸閱讀

華爾街日報：蔡英文低調訪美 與馬英九訪中成對比

華爾街日報：蔡英文低調訪美 與馬英九訪中成對比
馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同

馬英九赴母親母校周南中學參訪 四姐妹陪同
宋濤陪同下 馬英九乘高鐵赴長沙讚：非常舒適平穩

宋濤陪同下 馬英九乘高鐵赴長沙讚：非常舒適平穩
馬英九祖居村民稱他祖父馬立安是個大善人

馬英九祖居村民稱他祖父馬立安是個大善人

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事