蔡英文離開紐約 兩派人馬飯店外「送行」

來自大紐約區台灣人社團歡送蔡英文。(記者張晨／攝影)

中華民國 總統蔡英文 出訪中美洲，期間過境紐約行程，於3月31日離開，當天下榻酒店前群眾歡送，與抗議陣營各據一方；一邊發出「台灣中國，一邊一國，兩國兩治，相安無事」的口號，另一邊則高喊「台獨死路一條，祖國萬歲，中美友好萬歲」。

(影音來源：記者張晨)

當天早10時，蔡英文在保安和便衣市警的護送下走出酒店，徑直走向群眾，與支持者握手告別，未接受媒體拍照和採訪；結束後便踏入專車離開酒店，前往機場，繼續出訪行程。

大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞在現場帶領民眾高喊「台灣，加油；總統，加油」；他表示，台灣的民主是中國無可比擬的，希望有一天，街對面的抗議者也能將這樣的民主自由帶回中國，福澤百姓。

六旬台裔年長者林雅玲表示，她80年代來美居住在皇后區，在日前已經參加了歡迎蔡總統的活動，當天更不能缺席歡送，很高興作為在紐約的僑胞能與總統親自握手；她也會持續支持台灣、支持總統在美國接下來的各種行程和重要會談。

街對面的抗議陣營則由美國亞裔 社團聯合總會主席陳善莊、美國福建同鄉會負責人陳恆，以及負責人劉愛華、僑領陳建榕等帶領；他們表示，在美國的華人華僑不歡迎麻煩製造者竄訪，海峽兩岸要和平發展，「台獨等於戰爭」。

在蔡總統抵達台灣在中美洲僅剩的邦交國瓜地馬拉前，中國大陸外交部發言人毛寧31日公開對瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇」。