我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

蔡英文離開紐約 兩派人馬飯店外「送行」

記者張晨／紐約報導
來自大紐約區台灣人社團歡送蔡英文。(記者張晨／攝影)
來自大紐約區台灣人社團歡送蔡英文。(記者張晨／攝影)

中華民國總統蔡英文出訪中美洲，期間過境紐約行程，於3月31日離開，當天下榻酒店前群眾歡送，與抗議陣營各據一方；一邊發出「台灣中國，一邊一國，兩國兩治，相安無事」的口號，另一邊則高喊「台獨死路一條，祖國萬歲，中美友好萬歲」。

(影音來源：記者張晨)

當天早10時，蔡英文在保安和便衣市警的護送下走出酒店，徑直走向群眾，與支持者握手告別，未接受媒體拍照和採訪；結束後便踏入專車離開酒店，前往機場，繼續出訪行程。

大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞在現場帶領民眾高喊「台灣，加油；總統，加油」；他表示，台灣的民主是中國無可比擬的，希望有一天，街對面的抗議者也能將這樣的民主自由帶回中國，福澤百姓。

六旬台裔年長者林雅玲表示，她80年代來美居住在皇后區，在日前已經參加了歡迎蔡總統的活動，當天更不能缺席歡送，很高興作為在紐約的僑胞能與總統親自握手；她也會持續支持台灣、支持總統在美國接下來的各種行程和重要會談。

街對面的抗議陣營則由美國亞裔社團聯合總會主席陳善莊、美國福建同鄉會負責人陳恆，以及負責人劉愛華、僑領陳建榕等帶領；他們表示，在美國的華人華僑不歡迎麻煩製造者竄訪，海峽兩岸要和平發展，「台獨等於戰爭」。

在蔡總統抵達台灣在中美洲僅剩的邦交國瓜地馬拉前，中國大陸外交部發言人毛寧31日公開對瓜地馬拉喊話：「認清大勢，早日做出正確選擇」。

蔡總統抵達瓜地馬拉，首先與僑界代表、技術團同仁及役男茶敘，並表示，台灣走向世界的腳步不會停止，大家在瓜地馬拉多貢獻一分心力，台灣和世界的連結，就多往前一步。

中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨...
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨／攝影)
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨...
中華民國總統蔡英文過境紐約行程在31日接近尾聲，車隊離開飯店前往機場。(記者張晨／攝影)
蔡英文在機場搭機，準備前往下個行程。(市警安保小組提供)
蔡英文在機場搭機，準備前往下個行程。(市警安保小組提供)
來自中國大陸的抗議陣營。(記者張晨／攝影)
來自中國大陸的抗議陣營。(記者張晨／攝影)

蔡英文 中華民國 亞裔

上一則

時隔3年 台北、杭州4/1恢復直航

下一則

藍委挺侯友宜漸明朗 首波10人具名籲黨中央速徵召

延伸閱讀

蔡英文飛抵瓜地馬拉訪問 參加元首會談簽協議接受贈勳

蔡英文飛抵瓜地馬拉訪問 參加元首會談簽協議接受贈勳
國會眾院少數黨領袖傑佛瑞在紐約會見蔡英文

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞在紐約會見蔡英文
蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中

蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中
蔡英文結束紐約行 離開下榻飯店

蔡英文結束紐約行 離開下榻飯店

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事