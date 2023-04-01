馬英九湖南祭祖再提中華民國總統、遵家訓推兩岸和平

前總統馬英九 今到湖南湘潭祭祖，在祭文中向其祖父報告馬家情況，也提及自己兩次當選中華民國 總統，八年任內秉持讀書為善的家訓，努力做到清廉、勤政、愛民。

馬應九也在祭文中指出，自己也積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」的大戰略，讓他總統任內八年，成為台灣與大陸隔海分治七十年來，最和平繁榮的階段。

親愛的立安公公：

您好！我是英九，您老人家的孫兒，爸爸鶴凌公的長子。今天我跟大姊以南、二姊乃西、三姊冰如、與小妹莉君在民國一百一十二年（2023年）的四月一日，清明節的前四天，一起來到湖南省湘潭縣白石鎮老家，向您祭拜致敬。＊

您在民國十六年（1927年）過世的時候，爸爸才七歲，姑姑五歲、叔叔兩歲。他們在奶奶含辛茹苦的教養下，長大成人＊。爸爸一向愛鄉愛國，民國三十三年對日抗戰最艱苦的時刻，爸爸正在中央政治學校法政系讀大學四年級，響應蔣委員長「十萬青年十萬軍」的號召，毅然投筆從戎，加入抗日行列，編入青年軍第204師。抗戰勝利後復原，回到湖南。＊ 民國三十八年六月，爸爸帶著奶奶、媽媽、與三位分別出生在四川與湖南的姊姊先到香港 。三十九年七月，我在香港出生，他們第二年再到臺灣，四十二年一月，小妹莉君在臺北出生。現在我們兄弟姊妹五人的第三代，總共已經有三十八人。

過去這七十多年，我除了在美國求學就業七年外，都住在臺灣，姊妹則散居在臺灣、大陸或美國。我們都學有專長，現在都已經退休了。我們的子孫都能自愛自強。我在民國97年跟111年，兩次當選中華民國總統，八年任內秉持您讀書為善的家訓，並努力做到清廉、勤政、愛民。更積極推動兩岸和平發展，提出「和陸、親美、友日」的大戰略，讓這個八年成為臺灣與大陸隔海分治七十年來，最和平繁榮的階段。

從小爸爸就告訴我們，公公您幼年失學，書讀不多，但深明大義，中年創業有成，每年就以您經營事業營收的半數，來助學與濟貧，而且親自寫下「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」的對聯，掛在家鄉善館的大門上，以教子孫，並勸人讀書為善。

民國七十四年（1985年）我在臺灣出版哈佛大學博士論文的時候，特別把您的遺訓印在專書的扉頁上。爸爸看了，很感欣慰的說：他深深為「祖澤與孝思」（就是您的祖澤與我的孝思）所感動，特別再寫下「為善讀書不忘家訓，立身行道勿忝所生」的對聯，懸在我家的客廳，以教子孫。我並印製中英文馬氏家訓書籤，與親友、學生分享，這次也帶來大陸送給大家。

親愛的公公，這是我一生第一次來大陸祭祖與探親，內心非常感動，您的遺訓，使我們子女都懂得自愛自強，為善助人，盡忠職守。這是我們人生最寶貴的資產，取之不盡，用之不竭。請您在天之靈，保佑馬家子孫永遠實踐您的家訓，為人類貢獻心力。

孫兒英九 孫女以南、乃西、

冰如、莉君 謹拜