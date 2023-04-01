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台積對晶片法案有異見 經長：美方會派人來台了解

記者葉卉軒／台北1日電
經濟部長王美花。(記者曾原信／攝影)
經濟部長王美花。(記者曾原信／攝影)

台積電董事長劉德音首度表態美國晶片法案，「有些條件沒辦法接受」。對此，經濟部長王美花昨表示，美方近期將派相關官員到台灣來聽取、收集業者意見，若業者有需要，經濟部會協助業者與美方溝通，「台灣的產業好，也可以促進美國的產業更好」。

美國晶片法案雖有數十億美元補貼，但傳出針對申請補貼的業者，要求說明財務詳細預測、分享獲利分潤，說明客戶細節，十年內不得在中國大陸等有疑慮國家擴大半導體製造產能或技術授權，也不能參與那些國家的聯合研究和技術授權。相關限制引發台灣業者們的反彈，也影響前往美國設廠的台積電。

王美花指出，經濟部一直與包括台積電在內的計畫要到美國投資的廠商，密切交換意見，美國晶片法案的相關補助辦法和規範，確實跟廠商的投資和營運成本有直接關係，目前這些子法是在60天的評論期，美方也將派相關官員來台聽取業者意見，後續經濟部會協助業者與美方溝通。

王美花表示，希望技術上的細節，不要讓業者覺得與成本規劃有比較大的落差。

王美花表示，南韓晶片法案也是去年初提出，當時法案範圍不只有半導體，還有電池、疫苗等產業的稅務減免，但因國會有不同意見，最後通過的版本相對是比較限縮，經濟部也會再去了解南韓晶片法案的相關細節。

晶片 台積電 投資

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