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彭博：台灣珍奶正在征服美國 全美到處可見

編譯黃淑玲／綜合報導
美國前國務卿喜萊莉‧柯林頓也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。(路透)
美國前國務卿喜萊莉‧柯林頓也曾經在紐約皇后區品嘗珍珠奶茶。(路透)

彭博資訊3月31日發出專文報導，台灣的珍珠奶茶正在征服美國，去年美國從台灣進口的最大宗食品，是製作珍珠粉圓的原料，過去2年來暴增3倍，台灣業者去年的市占率更達69%，誇讚台灣珍奶最近兩年熱銷全球的程度，尤其在美國，是新冠疫情年代罕見的成功。

彭博分析珍奶躍入美國主流有兩大助力，其一是TikTok上的網紅們猛發自己喝珍奶的影片，其二是橫掃全球的「韓流」，而南韓偶像團體和影視明星熱愛珍奶，也讓粉絲們愛烏及屋。

總部在台北的CoCo茶飲事業發展副主管Kody Wang說，「需求有巨大成長」，CoCo 2019至2022年在北美的展店數擴增77%，「我們看到對於亞洲文化的愈來愈多理解，部分歸功於南韓流行音樂與韓劇大受歡迎」。

去年美國從台灣進口3050萬公噸的珍珠粉圓原料樹薯粉或澱粉替代物，這項貿易類別也被台灣政府當作珍奶銷售的指標。美國國際貿委員會（ITC）的資料顯示，以價值計算，台灣業者的市占達69%。

彭博在分析最新的聯合國貿易數據後指出，台灣的樹薯粉產品出口額在2021年成長23%至逾1億美元，是第二名泰國的3倍左右。雖然台灣珍奶在美國的售價比泰國類似飲品貴64%，獨霸市場的程度還在增加。

加州大學爾灣分校教授Yong Chen形容珍奶在美國的盛況指出：「全美現在真的是到處可見台灣珍奶，大家愛喝，成為主流。」

Future Market Insights估算，今年的美國泡沫茶飲（手搖飲）市場規模為6.4億美元，10年後將成長到22億美元。

餐飲評比平台Yelp的資料顯示，2019至2022年美國有七個城市聚落的珍珠奶茶店數量躍增六成以上，包括芝加哥、費城、加州San Bernardino-Riverside-Ontario地區、華府、西雅圖、達拉斯、紐約都會區。其中，芝加哥為第一名，費城是第二名，兩地的珍珠奶茶店數量同期都增加超過100%。

彭博指出，珍珠奶茶店在美國的擴張程度遠超過台灣，例如歇腳亭在美國的店面數量已超過台灣。根據Yelp資料，功夫茶是美國最大的珍奶連鎖店，有超過350個據點，目標是今年銷售要達到2.4億美元。

台灣的業者也樂見各國對珍奶的興趣大爆發，也正提高生產珍珠粉圓的產能，還添加更多風味。上統食品董事長陳家昇說：「我們希望美國市場能擔任散播到全世界的孵化器。」

加州大學 費城 泰國

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