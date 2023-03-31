我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州10大騙局 殺豬盤占3成…這個信號 確定就是騙子

那指本季漲16% 2020年來最佳

杭州往返台北航班 4月1日起恢復營運

記者林宸誼／即時報導
杭州蕭山國際機場往返台北桃園機場的客運航線，4月1日將正式恢復營運，首班航班由廈門航空直飛。（取材自廈門航空官網）
杭州蕭山國際機場往返台北桃園機場的客運航線，4月1日將正式恢復營運，首班航班由廈門航空直飛。（取材自廈門航空官網）

杭州蕭山國際機場往返台北桃園機場的客運航線，4月1日將正式恢復營運，首班航班由廈門航空直飛。這是杭州時隔3年後，重新恢復往返台灣的直飛客運航線。

陸委會之前宣布3月10日起恢復兩岸空運客運航點，包括深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州等10個定期航班航點。

原本預期清明連續假期即將到來，會有多個航點申請復航，結果華航僅復飛廣州、深圳，長榮航空則復飛廣州、深圳、杭州。復飛狀況不如預期。

浙江日報集團「浙台頭條」公眾號報導，今年2月1日，大陸航空主管部門透過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道促請台灣方面恢復兩岸直航航點，優先恢復包括杭州在內的16個台胞反映較為集中的兩岸直航航點。

此次杭州成為首批復航的10個定期航點之一，並在短時間內推動浙台航線恢復運營，將為兩地同胞往來提供便利，進一步推動浙江與台灣在經濟、文化等領域持續開展更加密切的交流合作。

杭州日報報導，從3月26日開始，全大陸民航將執行2023年夏秋航季航班計劃。換季後，杭州機場國際及地區航班總量為每周220架次，其中港澳台、東南亞、歐洲等出境旅遊線路航班增加。

例如如首都航空計劃於2023年3月26日新開杭州往返曼谷國際航線，每天一班；廈門航空恢復杭州往返台北航線；印尼蘇拉維加亞航空恢復杭州往返巴厘島航線；越捷航空恢復杭州往返芽莊航線；首都航空新開杭州往返曼谷航線，同時加密杭州往返里斯本航線至每周兩班。

航線 機場 東南亞

上一則

國會眾院少數黨領袖傑佛瑞在紐約會見蔡英文

延伸閱讀

馬斯克74歲母打卡中國5大城市 「每個人都很友善」

馬斯克74歲母打卡中國5大城市 「每個人都很友善」
兩岸部分直航點復航 深圳→桃園 3年飛來第1班

兩岸部分直航點復航 深圳→桃園 3年飛來第1班
第一桶金不買房了 深圳90後情侶裸辭飛荷蘭 網羨慕：灑脫

第一桶金不買房了 深圳90後情侶裸辭飛荷蘭 網羨慕：灑脫
全美浙江總商會 將辦網紅經濟論壇

全美浙江總商會 將辦網紅經濟論壇

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護

導演曖昧拉下女星肩帶 吳磊「撥手」霸氣保護