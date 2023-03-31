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宋濤陪同下 馬英九乘高鐵赴長沙讚：非常舒適平穩

特派記者賴錦宏／武漢即時報導
馬英九和大陸國台辦主任宋濤，坐在高鐵特等車廂，聊天。馬英九說，此行是第三次搭乘大陸高鐵，感受到高鐵的快捷舒適和平穩。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九和大陸國台辦主任宋濤，坐在高鐵特等車廂，聊天。馬英九說，此行是第三次搭乘大陸高鐵，感受到高鐵的快捷舒適和平穩。（記者賴錦宏/攝影）

中華民國前總統馬英九在大陸國台辦主任宋濤陪同下，31日自湖北武漢搭乘高貼前往湖南長沙，兩人一路上談笑風生，搭上高鐵後，馬英九表示，這是第三次搭乘大陸高鐵，感覺非常舒適平穩，沿途的風光也讓台灣來的學子能一睹大陸城市建設和農村生活，可以說是非常重要的實地觀察。

馬英九搭乘的高鐵，自13：58自武漢開車，約15：16到長沙站，一共1小時18分的高鐵車程。在商務座車廂，馬英九和宋濤兩人相對而坐，背椅上有舒適的紅色靠墊，桌上則擺滿了葡萄、聖女小蕃咖和龍眼等時令水果，兩人交談甚歡。

宋濤向馬英九介紹了大陸四橫四縱的高鐵網路，目前，已經是全世界高鐵覆蓋率最高的國家，不僅改變了人們生活的習慣，也加快了經濟貿易物流的速度。對這幾年中國大陸經濟成長的提昇有極大的幫助。

馬英九則向宋濤表示，台灣高鐵也已轉虧為盈，經營情況良好，民眾已非常習慣高鐵出行，平穩快捷，從台北到高雄，最快的列車可以在一個半小時內就到達。

宋濤還介紹大陸高鐵車廂設計，最多座位就是到三排。馬英九問道：「你們還是用寬軌還是標準軌？」宋濤有備而來地回答：「我們是標準軌1.435公尺」；馬英九問怎麼這麼寬廣？宋濤則說，車廂設計大陸都是標準軌。

馬英九說，坐起來感覺很寬敞舒適。宋濤附議稱：「是啊非常舒適，這是商務座寬一點。比一等座二等座還好」。

馬英九則表示，美國的（地理）環境來其實也適合高鐵發展，但土地太廣，人力物力成問題，洛杉磯到舊金山非常快，如果可以發展高鐵的話。兩個城市的連接會更緊密快速！

4月1日，是馬英九此行的重頭戲，將赴白石鎮馬家堰去祭祖、掃墓。馬英九祖父馬立安的墓，已提前修葺一新。由於墓在田梗的正中央。緊急修建了墓道平台，方便一日掃墓的一群人能踏在木製的平台上，

大陸國台辦主任宋濤向馬英九介紹大陸高鐵建設情況。（記者賴錦宏/攝影）
大陸國台辦主任宋濤向馬英九介紹大陸高鐵建設情況。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九也向宋濤介紹了台灣高鐵目前經營，和受台灣民眾歡迎的情況。（記者賴錦宏/攝影...
馬英九也向宋濤介紹了台灣高鐵目前經營，和受台灣民眾歡迎的情況。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九在大陸國台辦主任宋濤陪同下，返回湖南祭祖。（記者賴錦宏/攝影）
馬英九在大陸國台辦主任宋濤陪同下，返回湖南祭祖。（記者賴錦宏/攝影）

馬英九 武漢 中華民國

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