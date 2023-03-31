台赴陸4/1起免PCR 改24小時快篩

台灣旅客赴陸，自4月1日起，不必再附PCR陰性證明，改為24小時快篩陰性即可。圖為桃園國際機場。(本報資料照片)

隨著兩岸航點逐步恢復，越來越多台胞往返大陸，因此有不少民眾希望能調整兩岸旅客行前規定。大陸國台辦昨晚宣布，自4月1日起，兩岸客運航線執行由雙向要求旅客行前48小時內核酸（PCR）檢測 結果為陰性，調整為24小時內抗原（快篩）檢測結果為陰性，並由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡。

由於台灣的核酸檢測高達台幣3500元(約114美元)，快件費用更高，國台辦這項宣布對愈來愈多赴大陸的台商和旅客來說，為一利好消息，可省下一筆不小開銷，被視為善意的舉措。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮昨天以答記者問的方式表示，除調整核酸政策外，由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡；對第三地旅客經由台灣中轉進入大陸，則仍需持有始發地48小時內核酸陰性證明。

大陸今年1月解除邊境 封控後，仍保持須出示PCR核酸陰性證明的規定，但近來不少往來兩岸的台商與旅客表示，幾乎已不會抽查，期盼能取消這個政策。大陸自3月1日起，已先就紐西蘭、馬來西亞、泰國 等地旅客直飛進入大陸取消核酸檢測，改以快篩代替，但當時並未包含台灣。

此前，台胞往返大陸網上相關群組有些民眾反映大陸部分地區似乎放鬆行前48小時內核酸陰性證明規定，而改以登入大陸海關的健康申報即可，但未獲官方認證。