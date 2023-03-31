我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯微小型企業紓困 最高2.5萬 5月20日截止申請

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

台赴陸4/1起免PCR 改24小時快篩

記者陳言喬、黃雅慧╱台北31日電
台灣旅客赴陸，自4月1日起，不必再附PCR陰性證明，改為24小時快篩陰性即可。圖為桃園國際機場。(本報資料照片)
台灣旅客赴陸，自4月1日起，不必再附PCR陰性證明，改為24小時快篩陰性即可。圖為桃園國際機場。(本報資料照片)

隨著兩岸航點逐步恢復，越來越多台胞往返大陸，因此有不少民眾希望能調整兩岸旅客行前規定。大陸國台辦昨晚宣布，自4月1日起，兩岸客運航線執行由雙向要求旅客行前48小時內核酸（PCR）檢測結果為陰性，調整為24小時內抗原（快篩）檢測結果為陰性，並由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡。

由於台灣的核酸檢測高達台幣3500元(約114美元)，快件費用更高，國台辦這項宣布對愈來愈多赴大陸的台商和旅客來說，為一利好消息，可省下一筆不小開銷，被視為善意的舉措。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮昨天以答記者問的方式表示，除調整核酸政策外，由兩岸旅客出入海關時填入健康申明卡；對第三地旅客經由台灣中轉進入大陸，則仍需持有始發地48小時內核酸陰性證明。

大陸今年1月解除邊境封控後，仍保持須出示PCR核酸陰性證明的規定，但近來不少往來兩岸的台商與旅客表示，幾乎已不會抽查，期盼能取消這個政策。大陸自3月1日起，已先就紐西蘭、馬來西亞、泰國等地旅客直飛進入大陸取消核酸檢測，改以快篩代替，但當時並未包含台灣。

此前，台胞往返大陸網上相關群組有些民眾反映大陸部分地區似乎放鬆行前48小時內核酸陰性證明規定，而改以登入大陸海關的健康申報即可，但未獲官方認證。

檢測 邊境 泰國

上一則

民為蛋奔波 侯友宜：是可忍，孰不可忍

下一則

新聞評論／雙英出訪 酸言酸語徒損台灣尊嚴

延伸閱讀

馬英九祭祖之行 多年前祭母文大陸再度熱傳

馬英九祭祖之行 多年前祭母文大陸再度熱傳
中國宣布 4月1日起台灣旅客不必再核酸檢測

中國宣布 4月1日起台灣旅客不必再核酸檢測
兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩

兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩
兩岸海空直航 國台辦促盡快全面恢復

兩岸海空直航 國台辦促盡快全面恢復

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南