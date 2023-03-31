馬英九讚武漢抗疫 綠營猛酸 馬營：攻擊可鄙
前總統馬英九一行昨日上午在湖北檔案館參觀武漢抗疫保衛戰展覽後表示，兩岸都努力地把防疫抗疫工作做得更完整，雙方有很大可以合作的空間，台灣跟大陸也有醫療方面技術合作的協議，希望也可以充分的運用。
湖北檔案館講解員在馬英九一行抵達後說明大陸醫生在疫情發生時的貢獻。馬英九問：「你們方艙醫院是創舉，夠不夠用？」講解員答：「夠用！夠用！」講解員還介紹因應疫情緊急成立的武漢方艙醫院、雷神山醫院和火神山醫院。馬英九表示，「當時真的犧牲很大」。
在館方人員講到當時武漢台胞被困，當地政府為台胞服務時，馬英九對當地政府為台胞的照顧表示感謝。在聽完大陸醫療人員為病患所做的創舉時，馬英九表示，中國科學家的貢獻，做的事情太對了！這是為全人類工作和做貢獻。
馬還問習近平疫後來過武漢幾次？陪同官員回應稱「五次」。
參訪完之後，馬英九在答詢媒體的參觀感受表示，當時在金銀潭醫院張院長的領導下，疫情初步做到好的控制，使得它不會大幅的向外擴張，這點感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。
馬英九稱讚武漢抗疫成果是對人類的貢獻，指揮中心指揮官王必勝昨表示，馬應該是以「自己是中國人的角度」回應，既然是中國人的觀點，他就尊重。不過，疫情從武漢開始，對全球衝擊龐大，不曉得貢獻在哪？
指揮中心前指揮官陳時中說，新冠病毒從何而起，至今尚未定論，不過多數證據都指向是從武漢實驗室開始造成這場人類災難，若說是中國對人類的貢獻「有點在講反話」。
民進黨發言人卓冠廷表示，馬英九對中共防疫歌功頌德，形同替世界罪人開脫，真的「頭殼壞去」。馬英九基金會執行長蕭旭岑反批，政治不能凌駕人性，馬對醫護人員的尊重，以及當初武漢民眾的經歷，表達最深刻的致意，在高貴的人性之前，政治化顯得非常可鄙。
蕭旭岑表示，民進黨防疫成績亂糟糟，民眾一直在排隊，從排隊買口罩，到排隊等疫苗，到排隊還買不到快篩，去年防疫成績甚至世界墊底，怎麼還有臉現在出來做政治攻擊？
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