馬英九讚武漢抗疫 綠營猛酸 馬營：攻擊可鄙

馬英九前總統30日上午到湖北檔案館，參觀武漢抗疫展。(記者賴錦宏╱攝影)

前總統馬英九 一行昨日上午在湖北檔案館參觀武漢 抗疫保衛戰展覽後表示，兩岸都努力地把防疫抗疫工作做得更完整，雙方有很大可以合作的空間，台灣跟大陸也有醫療方面技術合作的協議，希望也可以充分的運用。

湖北檔案館講解員在馬英九一行抵達後說明大陸醫生在疫情 發生時的貢獻。馬英九問：「你們方艙醫院是創舉，夠不夠用？」講解員答：「夠用！夠用！」講解員還介紹因應疫情緊急成立的武漢方艙醫院、雷神山醫院和火神山醫院。馬英九表示，「當時真的犧牲很大」。

在館方人員講到當時武漢台胞被困，當地政府為台胞服務時，馬英九對當地政府為台胞的照顧表示感謝。在聽完大陸醫療人員為病患所做的創舉時，馬英九表示，中國科學家的貢獻，做的事情太對了！這是為全人類工作和做貢獻。

馬還問習近平疫後來過武漢幾次？陪同官員回應稱「五次」。

參訪完之後，馬英九在答詢媒體的參觀感受表示，當時在金銀潭醫院張院長的領導下，疫情初步做到好的控制，使得它不會大幅的向外擴張，這點感到非常敬佩，這不是對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。

馬英九稱讚武漢抗疫成果是對人類的貢獻，指揮中心指揮官王必勝昨表示，馬應該是以「自己是中國人的角度」回應，既然是中國人的觀點，他就尊重。不過，疫情從武漢開始，對全球衝擊龐大，不曉得貢獻在哪？

指揮中心前指揮官陳時中說，新冠病毒從何而起，至今尚未定論，不過多數證據都指向是從武漢實驗室開始造成這場人類災難，若說是中國對人類的貢獻「有點在講反話」。

民進黨發言人卓冠廷表示，馬英九對中共防疫歌功頌德，形同替世界罪人開脫，真的「頭殼壞去」。馬英九基金會執行長蕭旭岑反批，政治不能凌駕人性，馬對醫護人員的尊重，以及當初武漢民眾的經歷，表達最深刻的致意，在高貴的人性之前，政治化顯得非常可鄙。