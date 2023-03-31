新聞評論／雙英出訪 酸言酸語徒損台灣尊嚴

蔡英文總統出訪中美洲並過境美國，為台灣拚外交及和平。(本報資料照片)

前總統馬英九 登陸祭祖，總統蔡英文 出訪中美洲並過境美國，兩人都在為台灣拚外交及和平。由於兩人出訪時機重疊，被外界解讀為雙方有意「拚場」，競逐民意認同。各政黨從自身的角度出發，不時對「雙英」的一舉一動品頭論足，批評接待規格不如預期、姿態太低等等。這些酸言酸語，除暴露政治人物心胸狹隘，對國家的大局毫無助益。

藍綠政治人物喜歡惡鬥已是政治日常，這在面對內政的爭議時，自是無法避免的事。然而，在遇到國家利害交關、必須共同面對的時刻，政治人物如果依然吵吵鬧鬧，彼此指責、相互唱衰；這樣的台灣除了自曝淺薄和愚昧，能展現什麼願景？

馬英九赴陸交流，雖名為祭祖，主要是希望兩岸逐漸疏遠惡化的關係能再重新攜手，所以行程中才有謁中山陵、悼南京大屠殺遇難同胞等安排。這些活動由中華民國卸任元首率領一群台灣年輕人共同進行，對方亦盡心安排，在政治、文化和民族各方面都有高度意義。因此，這趟訪問，對於在美國推波助瀾下日益凶險的台海情勢，應能發揮相當的舒緩作用。

然而，對於馬英九此行，民進黨卻是一路「口水相隨」，酸言辣語到了俗不可耐的地步。例如，首日前往接機者是國台辦副主任陳元豐，綠營嘲諷馬英九使自己備受羞辱，接待規格連「特首」等級都不如。蘇巧慧更以狒狒相提並論，說民眾關心狒狒，還多過關注馬英九。陸委會主委邱太三也冷言消遣，「馬前總統的忍受力滿高的」。問題是，邱太三自己遭到對岸「已讀不回」，連一個對話管道都找不到，他竟有臉嘲笑在前線幫台灣努力的人。這種官員，真的把自己的責任放在心上嗎？

事實上，接待規格的問題，也馬上落到了蔡英文身上。首先，國務院本來發布通知擬就「台灣總統過境美國」舉行簡報，卻在簡報會前半小時臨時生變延緩。其次，白宮國安會戰略官員柯比特別強調，蔡英文此行是「私人行程」，不是「官方訪問」。他一度脫口說成「訪問」，立刻修正為「過境」，顯示白宮字斟句酌，嚴格管控風險。

別忘了，五年前川普總統批准《台灣旅行法》生效，該法主要目的在促成兩國所有層級的互訪，尤其解除中華民國總統、副總統、行政院長、外交部長、國防部長等高層赴華府 訪問的限制。但五年過去，蔡總統一行仍只能「過境」美國，仍然止步於華府。由此可見，美國在政治上對台雖友好，「表態」雖多，仍僅止於「象徵」，看不出實質的大躍進。根據彭博資訊報導，美國家安全顧問蘇利文剛與中共中央外事辦主任王毅通過話，希望降低美中緊張。正因如此，蔡英文也只能在「過境」及「會晤」上力求發揮。

相對於綠營對馬英九的酸言冷語，藍營對於蔡英文的批評明顯平和許多，目的只在平衡綠營批馬的過當，並未有太多情緒性發言。這點，賴清德不妨以黨主席身分提醒黨內同志自我約束言行；畢竟涉及國家的整體利益時，朝野必須有共同合作的立場（bipartisan）。如果不同政黨永遠站在對立面，不斷地對峙、攻伐，結果勢必使力量互相抵消，不僅人民難有一致認同，國家利益也會不斷崩解消融。

無論如何，馬英九此行絕對有益於兩岸和平，他刻意保持低調也是正確的選擇。相對而言，蔡英文此行變數更多，在華府試圖改善美中關係之際，操作不當將造成台灣凶險。尤其，要小心旁觀者的過度鼓噪，別讓雙英的出訪效果從「相加」變成「相減」。