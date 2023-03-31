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馬英九祭祖之行 多年前祭母文大陸再度熱傳

記者林宸誼／即時報導
2012年時任總統馬英九總統，陪馬媽媽秦厚修（右四）前往台北市興隆市場採買年菜。(本報資料照片)
2012年時任總統馬英九總統，陪馬媽媽秦厚修（右四）前往台北市興隆市場採買年菜。(本報資料照片)

前總統馬英九登陸訪問，在此次大陸之行中，4月1日當天，將到湖南老家湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖，並參訪父親馬鶴凌的母校岳雲中學。馬英九多年前撰寫的一篇3000多字的祭母文，近日再度在大陸網路平台流傳開來，文中感情真摯的回憶片段打動了不少網友。

澎湃新聞報導，馬英九母親秦厚修1922年出生於湖南長沙寧鄉縣。2014年5月2日下午6時16分，秦厚修因慢性肺部腫瘤並發呼吸衰竭病逝於台北萬芳醫院，享年93歲。時任總統的馬英九陪伴母親度過人生的最後十多分鐘。

「媽媽走了，明天就是母親節，我們怎麼來過生平第一個沒有母親的母親節啊？」2014年5月10日，母親秦厚修去世8天後，當時仍請喪假在家的馬英九在社交平台Facebook（臉書）上發表了悼文「慈母良師一甲子，永世難報養育恩」。

在這篇悼文中，馬英九回顧了母親的一生、全家人相處點滴以及她與父親馬鶴凌相識相戀的故事。

他回憶起小時候和媽媽晚餐後，母親教他讀「古文觀止」的一幕。就在秦厚修患病初期，馬英九還背「桃花源記」給母親聽，「背對了，她點頭；背錯了，她搖頭。」沒有母親的母親節，馬英九說他「不敢再碰『桃花源記』，深怕自己控制不住奪眶而出的淚水」。

「媽媽一直有一個夢，希望有一天，她的子女考上聯考的狀元，那時記者就會來訪問她是如何教育子女，她一直在等這一天。」

悼文中，馬英九提到母親彌留之際時，他緊握著母親微溫的手，吻著她的臉頰，輕聲對她說「我們結緣64年，來世再做母子，好不好？」

馬英九 母親節 腫瘤

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