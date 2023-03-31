美國晶片補助限制條款 台積：無法接受

台積電董事長劉德音30日表示，台積電無法接受美國晶片法案中部分限制條款，需要與美國商務部溝通後才會提出申請補助。(記者胡經周／攝影)

美國晶片 與科學法案公布細則後，預定本月底後開放業者提出申請，但台灣及南韓 赴美投資的晶圓大廠對於申請補助與否陷入兩難。台積電 董事長劉德音昨天表示，美國晶片補助法案中有些限制條款，台積電無法接受，還需要與美國商務部溝通後，才會提出申請補助。

南韓晶片大廠三星日前也針對美國商務部要求申請補助的企業交出獲利能力指標，包括公司現金流量等相關數據，雖是申請補助辦法「分潤條款」規定的一環，但因涉及公司商業祕密，認為相關規定太超過。

美國拜登政府為推動半導體生產在地化，提出晶片法案給予赴美投資的科技廠有條件的補貼。為避免造成產業外移，包括台灣、南韓政府也祭出類似的晶片法案，「台版晶片法案」子法正由財政部會商議中，南韓國會昨天也通過「韓版晶片法案」，藉減稅促進南韓半導體產業發展。

劉德音昨天並未透露無法接受美國晶片法案哪部分的限制，但業界分析，台積電應是對美國商務部所提，申請補助廠商10年內將不得在「受關注國家」、也就是中國大陸進行擴充，其餘還包括提出相關商業祕密等給美方，以利查核是否將補助款用於購買庫藏股或配發股息等限制用途。

針對將補助款用於庫藏股和配息，法人表示，台積電是業界資優生，財報非常透明，對這部分要求本來就會遵守，但向美方提交更細部的營業祕密，台積當然不會接受。

此外，台積電本來就扮演協助美國晶片廠擴大市占率的角色，卻要捲入美中紛爭，申請美國晶片補助就得放棄全球成長最快速的大陸市場，台積電當然不會接受。

不過，美國晶片法案是白宮為提升半導體製造，希望扭轉目前製造占比僅約一成，多數製造全仰賴亞洲國家的重要戰略一環，美國希望藉拉攏台積電、三星等赴美設廠，提高美國半導體製造占比，若台積電不申請，等於打臉拜登政府。

業者分析，由於台積電獲補助金額絕不會超過英特爾等美國廠商，台積電有本事不靠申請補助款，與各大晶片廠競爭，這也是台積電握有籌碼可以和美國商務部談條件的憑藉。