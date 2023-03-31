建交迦納遭詐7億？外交部：假訊息

爆料者指控蔡政府有意和西非迦納建交，沒想到卻被外交掮客詐騙近7億台幣，卻建交無果。外交部澄清，稱該爆料是刻意以不符事實的消息混淆視聽。(路透)

台宏近日斷交，有爆料者指控蔡政府有意在與宏都拉斯斷交前和西非迦納建交，沒想到卻被外交掮客詐騙 近7億台幣（約2300萬美元），卻建交無果，有如扁政府時代「巴紐案」翻版。外交部昨澄清，稱該爆料是刻意以不符事實的消息混淆視聽，外交部予以譴責。

適逢蔡英文 總統展開「民主夥伴共榮之旅」出訪友邦，近日有人爆料，並匿名同步在媒體「警政時報」兩次投書，指台灣從去年開始就秘密與迦納洽談建交，為宏都拉斯斷交做準備。爆料內容指出，最大的疑點就是前亞太司副司長張均宇於去年被調派至迦納鄰國奈及利亞擔任公使。

爆料內容解釋，中華民國 駐奈及利亞代表處在中國大陸施壓之下，早已降格為駐奈及利亞台北貿易辦事處，屬二等管處，竟同時派駐兩位公使。他質疑，外交二等管處何需兩位公使，若張均宇是要接替公使劉翼平的職務，為何兩人工作重疊時間長達一年多之久？直指張均宇作為迦納的「影子公使」，並將在兩國磋商建交後，出任駐迦納代表。

爆料內容指張均宇在當地與一名黃姓台商接觸，黃姓台商作為外交掮客，開出向迦納高層送出300萬美元、另捐助2000萬美元助迦納償還公共債務的條件，張因此向外交部回報，獲府院高層批准撥款，但交出款項後，至今建交仍沒有下文。

民進黨立委羅致政昨在立法院外交委員會詢問國安局長蔡明彥，蔡明彥當場表示，非常像傳統中國認知作戰手法。羅致政表示，報導時間點正逢美國副總統賀錦麗於迦納訪問，時機相當敏感。

外交部聲明表示，爆料內容惡意引用並附和境外親中媒體錯假訊息，但也證實，張均宇確實以公使身分派駐奈及利亞，駐奈國代表處現有兩位公使。外交部發言人劉永健表示，外交部對於外交人員駐外的輪調都有一套既有的機制在運作。