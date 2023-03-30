我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩

記者黃國樑、廖士鋒／台北30日電
國台辦副主任陳元豐，前排左二，全程陪同馬英九一行參觀南京大屠殺紀念館。（記者賴錦宏／攝影）
國台辦副主任陳元豐，前排左二，全程陪同馬英九一行參觀南京大屠殺紀念館。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九訪問大陸，整個行程都以抗戰歷史進行貫穿，昨天國台辦例行記者會上，新華社記者特意提問2015年馬習會提出的兩岸合編抗戰史料，目前情況如何？國台辦發言人朱鳳蓮回應，2016年以來，兩岸史學界攜手合作，共同研究抗戰史，取得了豐碩成果。

朱鳳蓮列舉三方面成果說，一是兩岸合作編輯出版抗戰史著作，迄今已出版《長城與抗戰》與《閩台抗戰史》。二是兩岸學者共同參與專項研究。大陸國家社科基金抗日戰爭研究專項工程設有「兩岸共同編寫中國抗日戰爭史」課題，其中《戰爭動員與社會建設卷》40餘萬字，目前已進入收尾階段。三是兩岸史學界合作召開抗戰史研討會。2017年以來，已聯合主辦四屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會。

馬英九訪陸行程已進行到第四天，昨日前往南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館參訪，新華社昨發表900多字報導稱，「臨近清明寄哀思，中國國民黨前主席馬英九一行參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，深切悼念遇難同胞」。

央視新聞則報導馬英九一行抵達侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館參觀時「一路神情凝重」，「紀念館內，『300000』的醒目數字，銘刻著全體中華兒女無比沉痛的一段集體記憶」。

此前，大陸網路出現批評馬英九的言論，但一篇由具官方智庫背景的自媒體「阜成門六號院」發表的文章強調，應「善意看待馬英九及其大陸之行」，並指出，馬英九執政八年，「幾乎把國民黨兩蔣時期和民進黨執政時期設置的兩岸交往所有障礙都給廢除了」，「他希望通過建立一個多層面的兩岸互動機制，為統一創造條件，可謂用心良苦」。

CNN和華爾街日報對馬英九訪問中國大陸，以「歷史性」、「空前」形容，指是國共內戰後首次。英國衛報將馬英九和蔡英文出訪對比，表示台灣傳遞給國際的訊息截然不同，馬英九尋求和緩的兩岸關係，蔡英文尋求華府支持。

馬英九 國民黨 蔡英文

上一則

馬英九訪南京大屠殺紀念館 題字留言「歷史不可遺忘」

下一則

捐款超過1億元…王建煊選總統 自嘲外省豬超愛台灣

延伸閱讀

湖南湘潭白石鎮已修路 迎「老鄉」馬英九祭祖

湖南湘潭白石鎮已修路 迎「老鄉」馬英九祭祖
國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓

國台辦主任宋濤30日見馬英九 一路陪同自湖北到湖南掃墓
馬英九武漢堅持晨跑 神清氣爽回應記者問題

馬英九武漢堅持晨跑 神清氣爽回應記者問題
馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議