兩岸合編抗戰史料 國台辦：成果豐碩

國台辦副主任陳元豐，前排左二，全程陪同馬英九一行參觀南京大屠殺紀念館。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九 訪問大陸，整個行程都以抗戰歷史進行貫穿，昨天國台辦例行記者會上，新華社記者特意提問2015年馬習會提出的兩岸合編抗戰史料，目前情況如何？國台辦發言人朱鳳蓮回應，2016年以來，兩岸史學界攜手合作，共同研究抗戰史，取得了豐碩成果。

朱鳳蓮列舉三方面成果說，一是兩岸合作編輯出版抗戰史著作，迄今已出版《長城與抗戰》與《閩台抗戰史》。二是兩岸學者共同參與專項研究。大陸國家社科基金抗日戰爭研究專項工程設有「兩岸共同編寫中國抗日戰爭史」課題，其中《戰爭動員與社會建設卷》40餘萬字，目前已進入收尾階段。三是兩岸史學界合作召開抗戰史研討會。2017年以來，已聯合主辦四屆中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會。

馬英九訪陸行程已進行到第四天，昨日前往南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館參訪，新華社昨發表900多字報導稱，「臨近清明寄哀思，中國國民黨 前主席馬英九一行參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，深切悼念遇難同胞」。

央視新聞則報導馬英九一行抵達侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館參觀時「一路神情凝重」，「紀念館內，『300000』的醒目數字，銘刻著全體中華兒女無比沉痛的一段集體記憶」。

此前，大陸網路出現批評馬英九的言論，但一篇由具官方智庫背景的自媒體「阜成門六號院」發表的文章強調，應「善意看待馬英九及其大陸之行」，並指出，馬英九執政八年，「幾乎把國民黨兩蔣時期和民進黨執政時期設置的兩岸交往所有障礙都給廢除了」，「他希望通過建立一個多層面的兩岸互動機制，為統一創造條件，可謂用心良苦」。

CNN和華爾街日報對馬英九訪問中國大陸，以「歷史性」、「空前」形容，指是國共內戰後首次。英國衛報將馬英九和蔡英文 出訪對比，表示台灣傳遞給國際的訊息截然不同，馬英九尋求和緩的兩岸關係，蔡英文尋求華府支持。