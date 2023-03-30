黑白集／疑美≠反美 AIT處長為綠上民主課

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅不怕疑美論，她自認她的工作就是消除質疑，而不是去指責「你說的是假訊息」。(本報資料照片)

近期美國政府的一些作法在台灣引發質疑，卻被民進黨 打成「疑美論」不斷抹黑。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 被問到此事，她說「疑美」和「反美」不同，言論自由應包含「懷疑論」；而她的工作就是消除「我不相信你」的質疑，而不是去指責「你說的是假訊息」。

孫曉雅的說法，給民進黨一記當頭棒喝，也為賴清德 、陳建仁等人上了民主的一課。在美國民粹政客橫行的年代，所幸有孫曉雅這類資深外交官仍未忘民主核心精神，她把「懷疑」與「反對」之別說得清清楚楚，把自己的責任和界線放在正確的位置。這點，蔡政府官員應該汗顏。

1月底，侯友宜提出「我們不是強國的棋子」之說，即被賴清德指為是在散播「疑美論」。其後，立委高金素梅質疑美國「台灣學人計畫」將派人入駐台灣政府部門，也被閣揆陳建仁斥為「疑美論」試圖制止。綠營和側翼並將這些質問醜化為「中共共鳴者」，是和中國大陸唱雙簧。他們萬萬沒想到，孫曉雅根本不怕「疑美論」，她還支持人們有質疑的權利，也認為自己有答覆的義務。

孫曉雅的高度令人敬佩。相形之下，那些把「疑美論」奉為天條的民進黨高官，則應該慚愧。有義務解答人們疑惑的，其實是你們這些權力在握的台灣當政者啊，而你們卻只會要求民代及百姓住嘴！