我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

黑白集／疑美≠反美 AIT處長為綠上民主課

黑白集
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅不怕疑美論，她自認她的工作就是消除質疑，而不是去指責「你說的是假訊息」。(本報資料照片)
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅不怕疑美論，她自認她的工作就是消除質疑，而不是去指責「你說的是假訊息」。(本報資料照片)

近期美國政府的一些作法在台灣引發質疑，卻被民進黨打成「疑美論」不斷抹黑。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅被問到此事，她說「疑美」和「反美」不同，言論自由應包含「懷疑論」；而她的工作就是消除「我不相信你」的質疑，而不是去指責「你說的是假訊息」。

孫曉雅的說法，給民進黨一記當頭棒喝，也為賴清德、陳建仁等人上了民主的一課。在美國民粹政客橫行的年代，所幸有孫曉雅這類資深外交官仍未忘民主核心精神，她把「懷疑」與「反對」之別說得清清楚楚，把自己的責任和界線放在正確的位置。這點，蔡政府官員應該汗顏。

1月底，侯友宜提出「我們不是強國的棋子」之說，即被賴清德指為是在散播「疑美論」。其後，立委高金素梅質疑美國「台灣學人計畫」將派人入駐台灣政府部門，也被閣揆陳建仁斥為「疑美論」試圖制止。綠營和側翼並將這些質問醜化為「中共共鳴者」，是和中國大陸唱雙簧。他們萬萬沒想到，孫曉雅根本不怕「疑美論」，她還支持人們有質疑的權利，也認為自己有答覆的義務。

孫曉雅的高度令人敬佩。相形之下，那些把「疑美論」奉為天條的民進黨高官，則應該慚愧。有義務解答人們疑惑的，其實是你們這些權力在握的台灣當政者啊，而你們卻只會要求民代及百姓住嘴！

孫曉雅 民進黨 賴清德

上一則

人蛇集團丟包?台沿海3月陸續發現16具浮屍

下一則

不甩民進黨誠信條款 王世堅：立委選到底

延伸閱讀

台僑呼籲華府 讓賴清德帶職訪問

台僑呼籲華府 讓賴清德帶職訪問
鼓掌通過 民進黨4/12提名賴清德選總統

鼓掌通過 民進黨4/12提名賴清德選總統
2024大選最新民調：賴清德支持度逆轉勝 侯友宜重挫

2024大選最新民調：賴清德支持度逆轉勝 侯友宜重挫
馬英九赴陸 陳建仁盼維護國家尊嚴 別被利用做統戰

馬英九赴陸 陳建仁盼維護國家尊嚴 別被利用做統戰

熱門新聞

鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
台灣前總統馬英九27日搭乘中國國航CA196班機抵達上海浦東機場。他步出艙門後向現場迎接的人員揮手致意。（中央社）

馬英九是否會見中國高官？北京回應了

2023-03-27 10:31
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
傳出中國近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。（路透）

「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

2023-03-26 20:56
台灣與宏都拉斯斷交。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

台宏斷交 這6天發生什麼事？

2023-03-26 17:00

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議