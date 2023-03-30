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華府座談 郭台銘：好領導人要以德服人

記者張筠／華盛頓報導
郭台銘表示此次到美國的科技經濟開拓之旅不談政治。（記者張筠 / 攝影）
郭台銘表示此次到美國的科技經濟開拓之旅不談政治。（記者張筠 / 攝影）

鴻海創辦人郭台銘28日應華府玉山科技協會邀請，與大華府科技領域人才和創業人士交流對談，他表示，台灣在全球供應鏈緊縮的情況下，應發展優勢、提高適應力，並整合區域科技和經濟資源；此外他也說，好的領導人應當以德服人，心繫人民，台灣民眾應自己決定台灣的未來，但現在許多大眾選擇沉默，大部分人沒有發聲。

郭台銘在座談會上表示，此次來美行程不談政治，重點在開拓經濟和科技，他表示台灣現在各行業都太政治化，談經濟太少；他回應觀眾提問時表示，現在台灣是世界的焦點，「好的領導人應當以德服人，老百姓也應當自己決定台灣的未來」，但目前大部分人沒有發聲，此現象美國也存在，他表示「民主制度的自由很珍貴」。

郭台銘也引經據典，表示「天之道，不爭而善勝；人之道，為而不爭」，表示「(領導人)應做該做的事，如果心中有人民，人民一定會做出正確的選擇；反之，若只爭取一黨之私，人民也心知肚明。」

郭台銘本次美國之行首站就到華府，他28日下午與華府智庫布魯金斯學會和高級研究員歐漢龍(Mike O'Hanlon)會面，隨後與馬里蘭大學(UMD)校長及工學院院長見面簽署LOI/MOU(意向書及協議備忘錄)，晚間應邀到華府玉山科技協會座談。

郭台銘稱台灣在全球供應鏈緊縮和重塑的時代中，應當提高適應力，整合區域科技和經濟資源，他表示全球三大「科技走廊」包括美國的舊金山灣(Bay)、紐約灣、以及日本東京灣，在他看來，台灣地位獨特，必須發展經濟和科技，才能快速走向全球化，強化與世界各國合作的可能性。

郭台銘說，台灣和日本的科技整合有很大空間，兩地文化相近，日本的半導體等基礎材料實力雄厚，而台灣富有創業精神，極具彈性，若能結合日本的工匠精神，同時建構台美合作，將有利於台灣拓展東南亞等市場，「台灣的規模經濟不能全部依賴中國大陸，而要分散到東南亞和歐洲等地」。

郭台銘在座談上以個人48年經商經驗勉勵大華府科技創業人才，他自稱很榮幸與已故蘋果(Apple)創辦人喬布斯(Steve Jobs)共事，也能同馬斯克(Elon Musk)、貝佐斯(Jeff Bezos)等人合作，他通過這些經歷，體悟「失敗者找理由，成功者找方法」，因此鼓勵在科技和經濟領域的創業者和生意人不畏困難，「將每天都視為生命中的最後一天」，盡力推動企業發展。

面對全世界供應鏈緊縮、重塑的現狀，以及中美關係角力導致的「逆全球化」(de-globalization)，郭台銘說，台灣要保持已有的彈性，除了半導體行業，也要積極發展健康、醫療、和AI等產業，提高在全球的適應力。

身為成功創業家，郭台銘也鼓勵創業人士，在長年規畫中要重視培養接班人，在科技迭代發展快速的時代，注重資源與經驗整合。

郭台銘28日下午和馬里蘭大學校長會面，商討未來在工業AI方面的合作計畫，之後幾日將到哈佛大學與醫學院、工學院的學生交流，探討產學合作模式和創新科技研發等議題。

郭台銘(右)28日晚應邀到華府玉山科技協會座談，探討台灣經濟和科技產業未來的轉型...
郭台銘(右)28日晚應邀到華府玉山科技協會座談，探討台灣經濟和科技產業未來的轉型與發展。左為華府玉山科技協會會長蕭一白。（記者張筠 / 攝影）

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