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馬英九在南京題字：「歷史絕不可遺忘」

特派記者賴錦宏／南京即時報導
馬英九前總統在參觀完南京大屠殺紀念館後題字，他在留言簿留下「歷史絕不可遺忘」的字句。落款日期同樣採西元、民國紀年並列。 （馬英九辦公室提供）
馬英九前總統在參觀完南京大屠殺紀念館後題字，他在留言簿留下「歷史絕不可遺忘」的字句。落款日期同樣採西元、民國紀年並列。 （馬英九辦公室提供）

中華民國前總統馬英九在參觀南京大屠殺紀念館後題字，「歷史絕不可遺忘」。他表示，所有的中國人都應該從這段歷史中汲取教訓，自立自強，勇敢抵抗外部欺凌。題字的落款日期與中山陵一樣，採西元、民國紀年並列。

馬英九還呼籲兩岸要避免戰爭，謀求和平。如果兩岸發生戰爭，將會給整個中國帶來巨大的破壞和傷害。因此，避免戰爭、謀求和平，是兩岸關係中最為重要的任務之一。馬英九表示，兩岸應該加強教育，讓民眾了解歷史、珍惜和平，同時也要採取必要的準備和措施。

馬英九表示，兩岸關係的和解與發展需要多方面的努力和合作，包括經濟合作、文化交流等方面。只有通過互利共贏的合作和相互理解的交流，才能實現兩岸關係的和平穩定和發展繁榮。

百度百家號「深度編輯部」撰文稱，馬英九對南京大屠殺歷史和題字的內容，已得到了廣泛的認同和支持。歷史已經證明，只有自立自強，才能真正地保衛自己的尊嚴和利益。中國大陸的發展已經取得了巨大的成就，但仍面臨著各種挑戰和壓力。在這個時候，自立自強的精神更加具有現實意義。

報導稱，馬英九對兩岸關係的觀點和建議，不僅適用於兩岸關係，也適用於整個中國和世界。在當今世界，各種挑戰和風險層出不窮。在這個時候，珍惜和平、避免戰爭，是保障人類繁榮和發展的基礎。應該從歷史中汲取教訓，珍惜和平，共同為人類的繁榮和發展做出貢獻。

馬英九一行於下午2時許搭乘高鐵離開南京赴武漢。湖北省委書記王蒙徽預29日下5時50分會見馬英九一行。30日上午，馬英九前總統將參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓；下午則參訪湖北省博物館、東湖綠道。

馬英九 中華民國 百度

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