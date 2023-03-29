談陸方接待 馬英九：非常滿意、超乎預期

中華民國前總統馬英九於29日上午赴南京侵華日軍江東門遇難同胞紀念館，向南京大屠殺的遇難同胞獻花致祭。（記者賴錦宏／攝影）

中華民國 前總統馬英九 昨上午拜謁南京中山陵後受訪表示，能夠來到中山陵，他非常「興奮」，因為國父從小就是他的「偶像」，國父對「中國」的貢獻無人能及也無與倫比。被問到這次陸方的接待，馬英九以「非常滿意、超乎預期」形容，還說感受到大陸非常熱情地接待，會將大陸民眾的好意，轉達給台灣人民。

來源：聯合新聞網

馬英九「祭祖之旅」活動開始的第一天，分別在中山陵和江蘇省委書記會見時，公開提到了「中華民國」國號和「總統」兩個詞，顯示大陸對馬此次祭祖之行可能已有默契。而且在中山陵書法落款處寫了「百十二」的民國紀年，也重提「馬習會」稱習近平為「習先生」，馬英九的大陸之旅讓大陸正式面對「中華民國」的存在。

在馬政府執政時期，因為有「九二共識」政治基礎，兩岸所有協議和互惠互利措施，都建立在這個基石上。儘管對於九二共識內涵，北京 只希望「一中」，台灣突出「各表」，但對國民黨和藍營支持者而言，「九二共識」已創造了一個可以暫時擱置爭議、建立交流合作框架的快速列車。

有大陸涉台學者稱，馬英九率團登陸，突出反映了台灣有識之士避戰避險的努力，反映了台灣民眾求和平、求穩定、求發展的主流民意。他也坦承，馬英九就代表了「九二共識」，北京必須正視中華民國的存在。

馬英九昨在拜謁中山陵後受訪強調，兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途，並期盼兩岸年輕人傳承國父孫中山和平、奮鬥的精神，共同振興中華。

有媒體詢問，在南京祭拜孫中山跟在台北有什麼不同感受，馬英九表示，還是不一樣，畢竟中山先生的陵寢在這裡。他說，但精神是一樣的，大家都遵從中山先生遺言，就是和平奮鬥救中國，「我們提出和平奮鬥振興中華，用意是一樣的」。

至於大陸方面的接待目前為止是否滿意，以及從上海到南京這一路上的感受，馬英九表示非常滿意，並說「大家對我們的熱烈歡迎超乎預期」，收穫豐碩。「看到大陸的朋友非常熱情，大陸民眾也對我們非常歡迎，這是個好現象，我們回去之後會把他們的好意轉達給台灣人民。」