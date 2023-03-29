新聞眼／履踐九二共識 馬英九重搭兩岸對話橋梁

前總統馬英九28日前往南京參觀總統府舊址。圖為南京總統府所掛的中華民國國旗及中國國民黨黨旗。（中央社）

前總統馬英九 以中華民國 卸任總統身分訪問中國大陸，此行除了以身實踐九二共識，證明他過去八年總統任內的政策路線，能為兩岸帶來繁榮、謀和避戰，如今民進黨執政，加上美中爭霸，兩岸面臨戰爭可能一觸即發，馬在此刻能否讓雙方重啟對話協商，拆除戰爭引信，找出和平的新出路，歷史之旅的重擔責任，將更勝以往。

一如過往經驗，馬英九從登陸上海到南京中山陵，媒體關注焦點全圍在有沒有講中華民國，稱前總統還是先生，套句大陸前總理李克強當年的話：「又來了」。

中華民國、稱謂當然重要，但當大陸國力上升早已非當年，習近平 登權力巔峰、中國大陸對台新班底的全面到位，馬英九除了在對等、尊嚴下進行交流，維護中華民國歷史事實與地位，更要傳達台灣新的和平民意及兩岸開拓新局的可能嘗試。

因此馬英九要強調「百十二年」，要談及除了與習近平再度拉近「心靈的距離」，要堅持說明他以九二共識，在總統任內創下最和平的一個階段。馬英九以親身經驗要履踐「九二共識」的現實，親自登陸謀求與對岸取得新互信基礎氛圍，去除雙方的對抗敵意，用意極其明顯。

馬英九帶青年學子訪問大陸，在與江蘇省委書記信長星的第一場會談呼籲兩岸從恢復民間交流開始，用交流取代對抗，用合作互信避免戰爭的風險，放下政治，盡可能地在許多議題上達成共識，這不僅是說給對岸領導階層聽，也是在為兩岸希望和平，不要戰爭的民間，重新搭起友善的對話橋梁。