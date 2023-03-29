現場側寫／陸童喊馬爺爺 不識孫中山

前總統馬英九問大陸小朋友知不知道孫中山是誰？小朋友們坦承：「不知道」。（記者賴錦宏／攝影）

前總統馬英九 28日上午前往南京中山陵拜謁，現場在上百名便衣、特警和中央警衛局人員保衛下，馬走下中山陵步道 時，竟「巧遇」一群南京幼稚園的小朋友。

小朋友們高喊：「馬爺爺好！」馬也俯身詢問小朋友：「你們怎麼會來這裡？知道這裡是哪裡嗎？」小朋友在老師的引導下回答說：「這裡是中山陵。」

馬又問小朋友：「那你們知道孫中山先生是誰嗎？他做了些什麼事嗎？」只見小朋友們全都一臉茫然，其中一位則坦承「不知道」。馬則笑著說：「看來，你們老師們要多努力一點！」引起現場圍觀群眾陣陣笑聲。

馬英九在走出中山陵「博愛」牌坊時，現場也有大陸民眾對馬高喊：「馬先生您好！歡迎馬先生常來」、「兩岸一家親」、「我們很高興馬先生來」，馬也笑著向現場的大陸民眾揮手，回稱「謝謝你們」。

馬英九雖然人在大陸，運動習慣並未改變。他27日風塵僕僕從桃園飛抵上海，隨即趕往南京，晚間下榻南京東郊國賓館，用完晚飯後已近深夜11時，但隔天一大早，馬仍在隨扈陪同下，在東郊國賓館內晨跑。

馬英九車隊於28日下午近2時許抵達南京總統府，由於此處較為開闊，維安人員絲毫不敢大意，下午1時40分左右，就將民眾和旅客圍在道路兩旁，有遊客發出不滿的抱怨，但多數遊客都願意配合。有遊客就說，「反正，他難得來一趟，遠來是客，再多等一下就好！」

提著防彈手提箱的大陸安保人員，在南京總統府附近不停地來回穿梭巡視，關注四周動態。馬英九一行人進入後，維安人員迅速組成人牆，擋住出入口。

來源：聯合新聞網

大批大陸民眾儘管被擋在人牆外，仍不時舉著手機 拍照，深怕錯過馬英九出現時的畫面。有人說：「他長得比電視裡的好看」、「沒覺得眼皮割壞了啊」、「真不容易啊，看不出都73了。不過這麼老了才能回來，也夠可憐了」。