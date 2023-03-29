新聞評論／吳釗燮的失職 就是蔡總統的失職

台灣外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

宏都拉斯與台灣斷交，外交部長吳釗燮再度重播：「如有政治責任，不會迴避」的台詞。但大家看得出來，吳釗燮對自己任內斷了7個邦交 國，心裡基本沒有什麼愧疚，他也不會為此引咎辭職。不生愧疚，因為吳釗燮從未因斷交受到總統責備，甚至他執行的政策可能就是蔡英文 授意；既無愧疚，當然就沒有「引咎辭職」的必要。

事實上，即使不太了解外交事務的民眾，也能看出吳釗燮不是個稱職的外交部長。就歷練而言，他缺乏外交人員應有的謹慎與穩健，不懂沉潛之道，常常出言狂放。就實務而言，他一味偏好自己熟悉的對美外交，對其他偏遠邦交國則不以為意，無意經營。就政治而言，他更常常撈過界，甚至僭越陸委會及國防部角色，發表對中國大陸的刺激性言論。在這種情況下，我們有限的邦交國不一再被挖牆腳才怪。

蔡總統任命吳釗燮擔任外交部長，起初或許是基於其家族背景考慮，欲藉此爭取獨派人士的支持。但在歷經三番兩次斷交之後，蔡英文應可看出吳釗燮的唐突風格其實不適合擔任外長，而須調整其職務。然而，蔡總統遲不作為，任由吳釗燮繼續揮霍有限的邦交資源，卻不見建樹。這點，究竟是因為蔡總統派系路線的考量，或者蔡英文心知吳釗燮執行的就是自己想要的外交路線，外界仍無從知曉。無論如何，蔡總統堅持續用顯不適任的外長，也使自己陷於失職的泥淖。

吳釗燮任內5年斷了7個邦交國，蔡英文則更嚴重，她任內7年斷了9國。要論「敗家」，蔡英文的紀錄更難看。尤其，台灣在中美洲地區原本擁有相當完整的外交網絡，如今卻斷到只剩瓜地馬拉及貝里斯兩國；吳釗燮當然難辭其咎，而蔡英文更應共同負責。原因是，她縱容吳釗燮行事偏差卻不糾正，以為拿「中共打壓」的罐頭說詞就能粉掩太平。

以兩岸長期的外交對峙處境，台灣要新增一個邦交國，是極為艱難的事。然而，吳釗燮能在5年內就接連丟掉7個邦交國，這是要多麼無能及無心經營，才能把前人的心血迅速揮霍掉？更嚴重的是，整個蔡政府似乎無意「停損」，也未採取任何停損或挽救行動，就任由情勢一路土崩瓦解。試想，拜登 總統派出陶德為特使，都挽回不了宏都拉斯變心；而蔡政府卻把外交籌碼完全押在美國身上，這不危險嗎？

說到底，吳釗燮的失職，其實就是蔡總統的失職。蔡英文的識人不明，如民眾所見，近年已到了嚴重的地步；因而在去年底選舉，有那樣的民意展現。諸如：以前衛福部長陳時中之跋扈偏見，蔡總統卻認為他具有強大政治魅力；以前新竹市長林智堅之虛矯工於表面功夫，卻被她力捧成政治金童、明日之星；如農委會主委陳吉仲不斷露餡的三腳貓功夫，卻被當成不世出的農業大將，屹立不搖；以經濟部長王美花對產業生態及前景之生疏，卻把重要的經濟大政交給她。而吳釗燮則是各部會中最不稱職的首長，一面大幅增加外交預算，一面大舉丟失邦交國；如果蔡英文認為這樣的外長可以不必撤換，那麼整個政府的公信力如何維持？政府的行政效能又如何維持？

蔡總統的任期已進入倒數最後一年，她上任時侃侃而談的願景，已到了大檢驗的時候。除了備受爭議的能源政策，包括轉型正義、司法改革、前瞻建設等施政都將受到檢討。其中，外交上過度倚賴美國乃至失去國家的自主性，也將成為接任者的負債，蔡英文須與吳釗燮共同負起失職之責。(轉載自聯合報)