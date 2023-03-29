台斐濟駐處復名中華民國 程建人：沒太大意義

外交部東太平洋司司長周民淦表示，「駐斐濟台北商務辦事處」恢復為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。(本報資料照片)

外交部昨舉行記者會，東太平洋司司長周民淦表示，斐濟外交部本月24日以節略知會台灣駐斐濟代表處，15日起將代表處名稱從「駐斐濟台北商務辦事處」恢復為「中華民國 （台灣）駐斐濟商務代表團」，享有依據1971年斐濟外交特權及豁免法的外交特權，外交部表示肯定與感謝。

周民淦指出，斐濟前政府迫於中國大陸壓力，2018年片面將台灣駐處更名為駐斐濟台北商務辦事處。去年底斐濟大選後政黨輪替，由親民主陣營的人民聯盟黨、國家聯盟黨及社會民主自由黨合組聯合政府。他表示，新政府肯定台灣在農漁業、醫療、教育 及人才培育等領域密切交流合作，經內閣會議討論後，決議撤銷前政府決定。

斐濟此舉是否意味對台灣和中國的「雙重承認」？周民淦回應，有關台灣與其他非邦交 國交往，沒有排除任何狀況，任何國家有意提升對台經貿空間，外交部皆會認真研議。

大陸外交部發言人毛寧昨表示，「反對任何企圖製造一中一台、兩個中國的圖謀，這種圖謀也不會得逞」。中國大陸與斐濟近期仍有合作交流。

民進黨立委王定宇認為這種「準外交雙重承認模式」，是可以期待的外交突破。國民黨立委陳以信則表示，歡迎任何能實質提升台斐關係的決定，但此舉不能視為雙重承認的案例。

據台北中國時報報導，前外交部長程建人表示，斐濟恢復台灣正式名稱並沒有什麼太大意義，因之前曾經使用過，且這樣的轉變一定有利益存在，要再看後續發展。

程建人指出，不只斐濟，約旦、奈及利亞等國，以前都曾用過中華民國的正式名稱，斐濟在國際社會也不是太重要的國家，不會有人特別深究與注意。這樣的轉變一定有利益存在，除有政治利益之外，可能有經貿上的考量，這要再看後續發展。

程建人還說，以前約旦跟台灣斷交後也仍使用中華民國的名稱，當時雙方關係非常好，約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）還是王子時期也曾訪台，當時台灣對其也有許多幫助，斐濟之前使用中華民國稱呼時也是。

外交部亞東太平洋司司長周民淦表示，新任政府肯定台灣自1971年起在設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，確具實質貢獻。至於是否會往建交的方向前進？外交部表示，建交雖然不容易，但不排除任何可能。

政治大學外交系副教授黃奎博說，斐濟目前的作法等於是給台灣「類似『雙重承認』的彈性待遇」，同時盡量不言明對於中華民國的地位認定，對台灣而言，這已經是雖不滿意但勉強可以接受的情況了，而斐濟此舉也值得肯定。