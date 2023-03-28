馬英九率學子訪陸 學界：開放陸生赴台指日可待

台灣前總統馬英九(中)出發前往中國祭祖前，在桃園機場發表談話。(記者黃仲明／攝影)

前總統馬英九 昨率青年學子訪陸，多所大學校長認為馬英九此行強調教育、不碰政治，開放學位陸生來台指日可待。

2011年是政府開放陸生來台的「陸生元年」，黃金十年間，有2萬187人次的大陸學位生、20萬4985人次的研修生，到台灣接受高等教育。陸生人數反映兩岸關係的起落，更暫時緩解高教少子化的焦慮，但2020年大陸以疫情因素暫停陸生赴台後，已不見往日榮景。

陸委會統計，2022學年度大陸研修生加學位生僅剩3143人，與2016年全盛時期的4萬1975人相較，跌幅達九成。即便陸委會去年底解禁研修生來台，第四季申請人次252人次、實際入境只有22人次，仍不到疫情前的十分之一。

義守大學副校長李樑堅表示，兩岸航點、農產品解禁等兩岸互遞橄欖枝氛圍顯現，馬英九此次帶學生訪陸，對各大學重啟兩岸交流、恢復招生 有正面助益。

高雄師範大學校長吳連賞說，台灣目前招生重點放在東南亞，但學生數量有限，難扭轉少子化危機，陸生來台才有立竿見影之效，不應用政治眼光解讀。他分析，大陸每年高校高考有1000萬名高中生參加，僅一半會錄取大學，還有四、五百萬人沒錄取，只要其中有5到10萬人到台灣，可有效填補高教每年2到3萬人的少子化缺口。

教育部 表示，將持續營造陸生友善學習環境，吸引優秀陸生來台就學，也呼籲陸方解除來台就學限制。

文化大學廣告系四年級陸生董洋洋說，台灣社會相對比較包容自由，對培養國際觀、全球性視野非常有好處，台灣的國際競賽實習資源也很多，對升學履歷的幫助很大，她非常支持繼續交流。

也有在台陸生透露，到台灣念學位誘因不小，因為學歷可被大陸採認，生活花費也比到歐美便宜，屬高CP值留學選擇。若規畫到歐美進修，在大陸申請國外研究所競爭激烈，台灣的大學國際能見度高，老師幫忙寫推薦信，被接受度很好，來台就學成為陸生轉赴歐美求學的好跳板。