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馬英九赴陸統獨齊送機 獨派潛航廈抗議遭驅離

記者黃仲明／桃園28日電
前總統馬英九27日啟程赴陸祭祖，獨派人士前往機場抗議，遭警方帶離現場。（記者黃仲明／攝影）
前總統馬英九27日啟程赴陸祭祖，獨派人士前往機場抗議，遭警方帶離現場。（記者黃仲明／攝影）

前總統馬英九昨天啟程赴陸祭祖，統派的「愛國同心會」及獨派的「台灣國」不約而同到桃園機場「送機」，航警局安排百名警力維安。台灣國理事長陳峻涵事前與警方協調在航廈外表達訴求，卻偷偷潛入二航廈出境大廳抗議，遭航警以違反民用航空法驅離

馬英九搭乘27日下午2時40分起飛的中國國際航空CA-196航班前往上海，航警局中午12時起於機場園區內布崗警戒。愛國同心會成員向警方表示，他們僅會在二航廈出境車道旁列隊，並於馬英九到達時呼喊口號「歡送馬英九，為兩岸春暖花開，馬到成功」；台灣國則向航警表示，他們會在二航廈出境車道對面向馬英九表達抗議訴求。

中午12時50分左右，陳峻涵與其他六名支持者卻偷偷潛入二航廈出境大廳內，手持抗議標語並以大聲公怒喊「馬英九們喪權辱國！臭要飯的一路好走」，航警見狀立即上前將其包圍，因陳峻涵等人未經許可，遭航警局以違反民用航空法第119-3條強制驅離，帶往航廈外安置。

下午1時39分，馬英九車隊抵達桃園國際機場第二航廈出境大廳，他在維安人員戒護下進入航廈並簡短發表談話，馬英九表示，他等了36年，才第一次到大陸訪問，希望這次帶大學生去交流，能夠透過年輕人改善兩岸氛圍，讓和平能夠更早來台灣這裡。

語畢，馬英九隨即進入管制區內的環亞貴賓室休息，下午2時30分步行進入候機室，他登機前不忘回頭與採訪媒體揮手道別，該班機於2時49分起飛前往上海浦東機場。

馬英九 機場 驅離

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