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郭台銘搶先赴美 柯文哲：不覺得在跟我互別苗頭

台灣新聞組／台北28日電
鴻海創辦人郭台銘展開12天美國科技經濟開拓之旅，即將赴美的民眾黨主席柯文哲說，不認為郭在跟他互別苗頭。（記者邱瑞杰／攝影）
鴻海創辦人郭台銘展開12天美國科技經濟開拓之旅，即將赴美的民眾黨主席柯文哲說，不認為郭在跟他互別苗頭。（記者邱瑞杰／攝影）

鴻海創辦人郭台銘昨天赴美展開12天科技經濟開拓之旅，除前往華府拜會重要人士外，還將停留布魯金斯學會演講；同時受邀前往馬里蘭大學談論工業AI、哈佛大學醫學院及商學院會見兩院院長，與台灣同學會座談。郭台銘預計在4月7日返台，接下來將規畫訪日行程。

民眾黨主席柯文哲預定4月8日訪美，對於郭台銘昨晚率先訪美，柯說鴻海是國際企業，郭跟世界各國有往來很正常，不認為郭在跟他互別苗頭，也沒有跟郭聊過這方面的事，「這個就不要想太多」。

國民黨主席朱立倫上周中常會宣布將以徵召方式提名總統候選人，據了解，徵召時程預定在5月。朱立倫昨天被問到地方傳出最快4月徵召新北市長侯友宜，他表示，黨中央必須考量主要候選人的主客觀環境和整體戰略的布局，以及社會大眾的期待，徵召的時程一定不會比過去來的晚。

對於侯友宜的民調持續下探，國民黨黨內傳出「疑侯論」？朱立倫表示，這些新的名詞，他都不知道是哪裡來的，他強調國民黨必須要團結勝選，也就是要排除所有可能的障礙，爭取所有可以爭取的朋友。

對於郭台銘昨天訪美，被解讀是到美國個別面試，有意迴避和黨中央見面，朱立倫表示，「郭董是我們藍軍非常重要的一分子，我們一定全力讓所有的好朋友團結在一起」。

郭台銘辦公室表示，郭台銘接受玉山協會邀請，分別前往華府、舊金山灣區和洛杉磯分會發表演講，內容包含國際政治演變、台灣未來國際政策的定位、經濟和科技 (AI) 產業的演變，與台灣轉型升級的發展等議題。

郭辦說，郭台銘決定啟動科技經濟開拓之旅，希望透過12天的訪問，建構台美合作策略、強化台灣與世界經濟合作的可能。

鴻海創辦人郭台銘27日搭機訪美，他進入管制區後，應媒體要求揮手道別。（記者黃仲明...
鴻海創辦人郭台銘27日搭機訪美，他進入管制區後，應媒體要求揮手道別。（記者黃仲明／攝影）

郭台銘 國民黨 侯友宜

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