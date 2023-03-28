頻被斷交吳釗燮提雙重承認 林濁水：不要再胡思亂想

台灣可能推動「雙重承認」，前民進黨立委林濁水28日表示，當前國際政治格局如果不變，「台灣人應該要認識清楚，不要再胡思亂想了」。（本報資料照片）

宏都拉斯與中華民國 斷交，外交部長吳釗燮日前被問到是否可能推動「雙重承認」時表示，只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」。前民進黨立委林濁水今天表示，當前國際政治格局如果不變，在只有一個中國的國際共識下，無論台獨或雙重承認都沒有機會，「台灣人應該要認識清楚，不要再胡思亂想了」。

林濁水透過臉書 表示，雙重承認毫無國際法可以依據，但是國際政治格局卻曾有可能，那就是當年因為蔣家不接受，「當時國際法國際政治機會都大得不得了的一中一台」，美國為保護台灣而牽就蔣家硬拗出雙重承認，蔣又不接受而被逐出聯合國 後，「這個萬載難逢的機會己經壽終正寢了」。

林濁水說，聯合國758號決議不可能翻案，所以雙重承認進不了聯合國。雙邊關係，縱使有國家接受，只要中國拒絕也只好退回「單重𠄘認」。當年李登輝的夢想也是雙重承認，但都不成功，至於今昔條件之比只看一項就夠，1990年代兩岸GDP之比是1比3，到2018年已經擴大到23倍。

林濁水認為，當前國際政治格局如果不變，在只有一個中國的國際共識下，無論台獨或雙重承認都沒有機會；但是在國際法條件方面，則依台灣地位未定的共識，又只有台獨有空間。客觀條件如此，台灣人應該要認識清楚，不要再胡思亂想了。