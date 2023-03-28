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宏都拉斯留台百名學生 大陸願意全部接收

台灣新聞組／綜合28日電
中國大陸外交部發言人毛寧表示，宏都拉斯在台灣的留學生，只要有意轉到大陸學習，中方願意全部接收。（歐新社）
中國大陸外交部發言人毛寧表示，宏都拉斯在台灣的留學生，只要有意轉到大陸學習，中方願意全部接收。（歐新社）

針對宏都拉斯日前宣布與台斷交，轉而與北京建交，大陸國台辦發言人馬曉光昨回應，重申「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則」。他還說，宏都拉斯與中國大陸建交，是順應大勢的正確選擇。

至於宏都拉斯在台領取獎學金的一百多名留學生恐失去援助，大陸外交部發言人毛寧昨天表示，中方十分關心宏都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收，大陸將成為他們溫暖的新家。

毛寧還說，中方也願意以中國大陸和宏都拉斯建交為新的起點，拓展兩國人文教育領域的交流合作，促進兩國民心相通。

對於大陸是否會向宏都拉斯提供之前該國向台灣請求的近25億美元援助，毛寧僅稱，宏都拉斯決定與中國建交是在一個中國原則基礎上作出政治決斷，中方高度讚賞。

美國在台協會指出，大陸常做出承諾以換取外交承認，最終往往不予兌現，毛寧回應，「可用一句中國的古詩來回答：兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

台灣與宏都拉斯昨天正式斷交，結束兩國間長達80餘年外交關係，衝擊在台留學的宏國學生。國立東華大學今天宣布，將免校內12名宏國學生學雜費，並給予生活津貼，幫助他們安心完成學業。

東華大學表示，校內有12名來自宏都拉斯的學生，分別獲授台灣獎學金、財團法人國際合作發展基金會（國合會）獎學金，以及東華大學獎學金等。

宏國學生所屬系所分別為10名資訊工程學系國際學士班、1名諮商與臨床心理學系學士班及1名財務金融學系學士班，年級分布為1名四年級、5名三年級、3名二年級及3名一年級學生。

校長趙涵㨗擔心宏國學生受兩國斷交影響，指示副校長兼國際事務處長馬遠榮關懷，本月21日已邀請12名學生與其系所師長助理餐敘座談，盡力瞭解與關懷每位學生個別情況，學生主要的憂慮多為擔心將無以為繼於東華大學求學。

副校長馬遠榮指出，為讓12名宏國學生能在東華大學安心求學，承諾兩國斷交且台灣政府與國合會不再支援獎學金時，將提供免學雜費並給予生活津貼補助，讓他們能繼續在東華安心學習與生活。

宏國學生皆表示，感謝校方的友好幫助，讓他們在焦慮不安之際，充分感受到學校的支持，也很珍惜與台灣和世界各國學生共同學習的機會，未來在校方協助下，努力完成學業。

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