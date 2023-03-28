談疑美論 AIT孫曉雅挺言論自由 媒體人：打蔡政府耳光

美國在台協會處長孫曉雅指疑美論屬言論自由。(中央社)

近期台灣出現疑美論，美國在台協會(AIT )處長孫曉雅 表示，反美和疑美並不相同，保護異議是言論自由精神。媒體人錢怡君直言，這某種程度她打了蔡英文 政府一個耳光，因「不能質疑美國」的說法，與言論自由是有牴觸的。錢怡君也反問，連宗教領袖都會被人懷疑了，為什麼我們不能懷疑美國？

孫曉雅日前接受網路頻道「范琪斐的美國時間」主持人范琪斐專訪，談及如何看待世界部分國家掀起反美聲浪，以及近期台灣掀起疑美論的現象。

主持人詢問，當世界出現反美情緒，部分人士直指美方將棄置的技術和武器賣給台灣。孫曉雅回應，台灣是美國軍火重要市場，近年購買金額應可排入前3名；美方從未強迫台灣購買，台灣可以自行決定，美方會提供裝備的優劣資訊，但討論都是由客戶主導。

對於出現疑美論，孫曉雅說，反美言論和質疑美國並不相同，「我認為言論自由的部分精神，包含保護懷疑論，而我的工作就是釋疑，而不是說你是假消息。」

對此，律師王瀚興投書本報系聯合報指出，美國孫處長說，言論自由內容，除非有立即明顯危險，必須受到保障。此乃美國憲政基石。試想：沒有言論與出版自由，尼克森還可以說謊，自稱英明神武，敢與他做對的，都是共產黨！是以，孫處長推己及人，給蔡政府補上言論自由課，身為寶島居民，同表歡迎！

該文強調，怎會因政治上討論美方是否可以信任，就上綱上限，認為與對岸一鼻孔出氣，屬於「假訊息」而禁絕？孫處長仗義執言，博台人好感，蔡政府怎不汗顏？

網友也稱讚孫曉雅的發言「老派知識份子就有這風骨」、「美國人對言論自由的理解果然比較深刻」，並嘲諷「這看陳建仁在質詢時，要怎麼反嗆立委了」、「塔綠班的假民主連美國都看不下去」、「側翼要去出征AIT了」。