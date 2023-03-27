我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

「日花3小時寫申請表」喬州的她申請到54大學 共計130萬獎學金

黑白集／蔡總統何以贈勳武夫？

聯合報黑白集
蔡英文總統（右）21日接見前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。（中央社）
蔡英文總統（右）21日接見前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。（中央社）

美國前國家安全顧問歐布萊恩日前宣稱，中共若攻打台灣，美國會先摧毀台積電，引發國內輿論譁然。誰料，他隨即來台，光榮接受蔡總統頒授「特種大綬景星勳章」。這還沒完，他還公開鼓吹，台灣應該教全民使用AK47步槍，這樣就能嚇阻中共犯台。

歐布萊恩是川普總統的末代國安顧問，由國務卿龐培歐推薦，以接替波頓。目前他是「全球台灣研究中心」（GTI）美台關係工作小組主席，這是一名台灣意識強烈的台商黃文局捐款所設的機構。蔡總統頒授最高榮耀的勳章給歐布萊恩，或許他對台美關係確有不為人知的貢獻；但以其聳動言論，還真是個好戰武夫。

歐布萊恩的驚悚言論還不止這些。台灣應變成「刺蝟島」，也是他提出的。前兩年他還建議，台灣兩千個派出所應該部署「刺針飛彈」，如此即可削弱敵軍對台的空中攻擊。從這一連串言論看，派出所裝飛彈、摧毀台積電、全民武裝學步槍，歐布萊恩簡直要把台灣變成「全島皆兵」的武裝島了。

這些主張，民眾都覺得不可思議，彷彿大家都不必過活，必須開始備戰抗敵。但唯獨蔡英文覺得此人英明卓絕，處處幫台灣設想，因此非要頒一個特大號的勳章給他。對於真心關注台灣前景的老朋友卜睿哲的警語，蔡英文卻未知有無聽進心裡。這是戰爭與和平的兩種路線、兩種選擇。

台積電 蔡英文 中共

上一則

3倍薪資 陸半導體又對台挖角 再掀兩岸科技業搶人大戰

下一則

重磅快評／斷7國還頂戴花翎 吳釗燮不下台羞辱誰？

延伸閱讀

歐布萊恩建議台平民學AK47 學者：全民國防非全民皆兵

歐布萊恩建議台平民學AK47 學者：全民國防非全民皆兵
歐布萊恩：台灣應教全民用AK47 嚇阻中國評估侵台

歐布萊恩：台灣應教全民用AK47 嚇阻中國評估侵台
新聞評論／歐布萊恩要「全民學AK」抗中 請鬼拿藥單

新聞評論／歐布萊恩要「全民學AK」抗中 請鬼拿藥單
蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中國無否決權

蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中國無否決權

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
鼎泰豐25日證實創辦人楊秉彜辭世，享耆壽96歲。（中央社檔案照片）

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

2023-03-25 06:49
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台灣前總統馬英九將於3月27日訪問中國。（聯合報系資料照片）

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

2023-03-25 05:25
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
台灣與宏都拉斯邦誼生變。圖為中華民國駐宏都拉斯大使館外的兩國國旗。（路透）

宏都拉斯宣布與台斷交「不再有任何官方接觸」

2023-03-25 21:35

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？