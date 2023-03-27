黑白集／蔡總統何以贈勳武夫？

蔡英文總統（右）21日接見前美國白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）（左），並頒授「特種大綬景星勳章」。（中央社）

美國前國家安全顧問歐布萊恩日前宣稱，中共 若攻打台灣，美國會先摧毀台積電 ，引發國內輿論譁然。誰料，他隨即來台，光榮接受蔡總統頒授「特種大綬景星勳章」。這還沒完，他還公開鼓吹，台灣應該教全民使用AK47步槍，這樣就能嚇阻中共犯台。

歐布萊恩是川普總統的末代國安顧問，由國務卿龐培歐推薦，以接替波頓。目前他是「全球台灣研究中心」（GTI）美台關係工作小組主席，這是一名台灣意識強烈的台商黃文局捐款所設的機構。蔡總統頒授最高榮耀的勳章給歐布萊恩，或許他對台美關係確有不為人知的貢獻；但以其聳動言論，還真是個好戰武夫。

歐布萊恩的驚悚言論還不止這些。台灣應變成「刺蝟島」，也是他提出的。前兩年他還建議，台灣兩千個派出所應該部署「刺針飛彈」，如此即可削弱敵軍對台的空中攻擊。從這一連串言論看，派出所裝飛彈、摧毀台積電、全民武裝學步槍，歐布萊恩簡直要把台灣變成「全島皆兵」的武裝島了。

這些主張，民眾都覺得不可思議，彷彿大家都不必過活，必須開始備戰抗敵。但唯獨蔡英文 覺得此人英明卓絕，處處幫台灣設想，因此非要頒一個特大號的勳章給他。對於真心關注台灣前景的老朋友卜睿哲的警語，蔡英文卻未知有無聽進心裡。這是戰爭與和平的兩種路線、兩種選擇。