重磅快評／斷7國還頂戴花翎 吳釗燮不下台羞辱誰？

前邦交國宏都拉斯外交部發表聲明，宣布與台灣斷絕外交關係，外交部長吳釗燮（圖）26日一早在外交部召開記者會，宣布終止與宏都拉斯的邦交關係。（記者許正宏／攝影）

宏都拉斯跟台北斷交了，吳釗燮搶著說，是我們決定先斷的；這有點像情侶分手，女生對外宣稱，我跟他分了；男生馬上嗆，是我先要跟她斷的。吳釗燮的說法是，斷交是為了維繫中華民國 的尊嚴，所謂的尊嚴就是面子。但斷都斷了，哪裡還有什麼尊嚴、什麼面子？

吳釗燮其實是歷來外交部長中，最不需要面子的，他上任外長後只兩個多月，就在一個月內斷了多明尼加與布吉納法索兩邦交 國，邦交數從2字頭首度減為1字頭，當時還他還煞有介事地表示已向總統表達口頭請辭，但蔡英文 卻馬上予以留任。

此後他絕口不提請辭，到了幾個月後，他任內第三個邦交國薩爾瓦多又斷了後，他就說，要不要請辭「會跟總統討論」。請辭是自己的擔當，是對自己表現的自我評價，哪兒還有跟長官討論的餘地？這話的真意是，我沒要辭，總統也不會叫我辭；反正，吳釗燮發明了「請辭要跟長官討論」的厚黑官話後，「面子」這東西就可以丟在地上踩了。

以後幾次斷交，吳釗燮就都用這個辦法支招，頂多給它變變花樣，譬如「如果有我需要承擔的責任，我絕不迴避。」而這次，就是用了相同的句法。

前一陣子曾經議論過的《三國演義》裡諸葛亮罵王朗的名句，「朽木為官、禽獸食祿」，以及「狼心狗行之輩，滾滾當朝；奴顏婢膝之徒，紛紛秉政」，固然說的並不是吳釗燮，厚黑至斯的吳釗燮聽了勢必也不覺耳朵癢，但當時恐怕不少人腦裡想起的，都會是這個人的臉孔。

當然，這些狡詞與話術跟他的主子蔡英文算是一脈相承，蔡英文不也經常說：一切責任到我為止，我會一肩挑起？然而那些話的背後意涵是，責任到了她那兒就消失無蹤了。

話說回來，吳釗燮真的是中華民國的外長嗎？蔡英文偏聽偏行，一股腦地將國家安危悉數寄託於美國，豈不都是吳釗燮在一旁獻策，但這一切作為究是在為中華民國而奮鬥、前進，還是為遠處的第三方利益服務？

如今邦交一個一個地斷，台灣走到兵凶戰危的時刻，吳釗燮卻依舊華冠麗服、頂子花翎，行走於廟堂陛殿之間，這不但是有辱於中華民國這個國號，還有辱於這裡的百姓黎民。這豈不是視所有的公民為無物嗎？斷了七個邦交國仍可以不必下台，是對國家、公器甚而是民主這一價值的深重羞辱！

吳釗燮不久前才在華府喜不自勝地走入AIT總部，儼然那裡才是他最覺得自適與安妥的處所，是他人生與才情終於到達的高峰，難怪有人認為他其實更像是AIT的駐台代表。

無論宏都拉斯是否真像吳釗燮每次都搬出來的同一套路：被北京收買、貪得無饜，都掩蓋不了一個殘酷的事實，即台灣不可能走一條完全繞開北京的外交路線。將華盛頓當成上帝，就很可能走上歐布萊恩剛剛向台灣曉喻的，百萬人拿著AK47去跟解放軍拚命的命運。

而吳釗燮無論如何都該為擘劃與執行這一條錯誤的聯美抗中、兩岸惡鬥的外交路線，辭職下台負責。