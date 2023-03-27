任內斷交7國 吳釗燮：不迴避責任

台灣外交部長吳釗燮26日一早在外交部舉行記者會，宣布終止台灣與宏都拉斯的邦交。（記者許正宏／攝影）

外交部26日一早在宏國宣布與台灣斷交後不久也舉行記者會，宣布與宏國斷交。不過，外交部長吳釗燮除了罕見在記者會上將宏國要求台灣金援的細項一一攤開外，同時也嗆現場提問的記者，態度相當強硬。吳釗燮任內斷交7國，對於媒體問及是否對此事負起責任，吳釗燮表示，相信和他相處過的長官和同仁都知道他認真負責的態度，「有任何責任我不會迴避」。

本報系聯合報報導，對於宏都拉斯搶先一步宣布與台灣斷交，吳釗燮在記者會表示，台灣23日決定召回駐宏大使，駐宏都拉斯大使張俊菲25日也已返台，在持續密切關注中國與宏都拉斯協商狀況、看到宏都拉斯外長到北京 後，已經決定周日要宣布，這與宏方的宣布（斷交）沒有相關。

不過，昨天記者會上第一位提問的記者問了兩個問題，包括是否會負起相關政治責任時，吳釗燮當場面露不悅表示，「不是說一個一個嗎？結果你問了兩個，你要我回答哪一個？」吳釗燮隨後也表示，有任何責任，他不會迴避。

吳釗燮也將宏國要求台灣金援的細項一一攤開，他說，這些都有留下白紙黑字紀錄，去年宏方要求台灣協助蓋醫院，金額為4500萬美金，蓋水壩3億美元，還要協助他們「吃」掉20億美金債務；今年3月13日，宏國外交部長寫信給他，蓋醫院金額變成9000萬美金，水壩提高到3.5億美金，再加上國債，總共是24.5億美金。吳釗燮在記者會上公開細數金援的細節，形同撕破臉，在外交慣例上非常罕見。

最近傳出台灣在南美洲唯一的邦交 國巴拉圭也不穩，但吳釗燮昨天表示，台灣和巴拉圭之間邦誼沒有問題。不過，據悉，近日有旅巴台商表達，巴拉圭在野黨透過管道，希望我方能夠金援，此事已經在台商圈傳開。

中時新聞網報導，宏都拉斯2012年就曾表達，希望同時和大陸及台灣往來，當時是馬英九 擔任總統，台灣表明不接受友邦在兩岸之間採「雙重承認」。外交部次次俞大㵢日前接受外媒專訪，卻表明歡迎阿根廷與兩岸同時交往，並呼籲各國深入思考。

針對台灣外交政策是否已轉向支持「雙重承認」？吳釗燮強調，有關跟其他非邦交國交往，沒有排除任何狀況，任何國家希望能夠跟我們提升關係，無論是政治、外交或是經貿文化關係，我們都會認真思考，研議用什麼樣的方式，能夠讓國際或經貿空間更加擴大。