宏都拉斯「投中」 美籲各國擴大與台灣往來

台灣外交部宣布與宏都拉斯斷交，一早就將宏都拉斯的國旗自大廳卸下，目前僅剩下台灣國旗與13面邦交國的國旗。（記者許正宏／攝影）

對於宏都拉斯宣布與中華民國 斷交，一名美國國務院發言人表示，美國仍持續其一個中國政策，鼓勵其他國家擴大與台灣往來。這名發言人說，這固然是宏都拉斯的主權決定，重要的是要注意中華人民共和國經常做出一些承諾，交換外交承認，但事後並未兌現；這些例子近日在拉丁美洲和世界都曾看到。

這名發言人表示，美國將持續基於一個中國政策，深化拓展與台灣往來；台灣是可信賴的、理念相近的民主夥伴，台灣與全球的夥伴關係為全民創造巨大且持續的利益。

台宏斷交後，北京 宣布與宏都拉斯建交，陸委會昨天回應，強烈譴責北京當局搶奪邦交 國、持續破壞兩岸關係現狀，並抨擊對岸以「金錢、債務外交」及虛假承諾，介入干預他國，刻意統戰分化台灣社會，已嚴重傷害台灣民眾尊嚴情感與權益福祉。

陸委會聲明批評北京當局一再利誘強奪台灣邦交國、打壓台灣國際空間，持續單邊惡意破壞台海和平穩定現狀，意圖脅迫台灣屈從接受其政治主張，中華民國政府表達強烈抗議與譴責。

針對北京拉攏宏國，陸委會指控，對岸續以「金錢、債務外交」及虛假承諾，介入干預他國政治經濟發展，意圖進行區域戰略擴張布局，更無視台灣人民高度反對其以錯誤且非國際準則的「一中原則」對台外交軍事壓迫，又刻意統戰分化台灣社會，這是中方對當前台海情勢及兩岸開展良性互動往來的誤判與蓄意破壞，更嚴重傷害台灣民眾尊嚴情感與權益福祉。

陸委會正告北京當局，兩岸互不隸屬，無論如何恫嚇施壓，台灣人民絕不屈服妥協，也不會改變台灣走向世界、參與國際的決心。